Павлютс: Если пациентов придется сортировать, то только по медицинским показаниям

"На случай перегруженности больниц мы отрегулировали эти основные принципы, которые были признаны ведущими юристами. Если будет необходимо сортировать пациентов, это должно быть основано исключительно на медицинских, а не политических соображениях", - сказал министр, заявив, что конкретные критерии должны применяться одинаково к разным людям в разных ситуациях.

Павлютс также сказал, что решение консилиума больницы определяет, как применять эти критерии, "но в любом случае в Латвии будут руководствоваться международно признанными принципами, как действовать в таких ситуациях".

Сортировка начинается, когда заполнены 90% мест с аппаратами искусственной вентиляции легких - до тех пор пациентов нужно пытаться где-то разместить. Решение будет принимать медицинский консилиум - не менее 3 врачей.

Šķirošana sāk darboties tad, kad aizpildītas 90% vietu ar mākslīgajiem plaušu ventilatoriem - līdz tam jāmēģina pacienti kaut kur izvietot. Lēmumus pieņems ārstu konsīlijs - vismaz 3 ārsti. — Iveta Kažoka (@IvetaKazoka) October 12, 2021

Латвийская медицинская ассоциация (LĀB), Латвийская ассоциация молодых врачей (LJĀA) и Латвийская ассоциация медсестер (LMa) заявили в совместном заявлении во вторник, 12 октября, что услуги здравоохранения значительно ограничены, что не позволяет многим получить необходимую медицинскую помощь. "Если правительственные решения не будут изменены, система здравоохранения не сможет оказывать помощь сотням пациентов, не инфицированным Covid-19, в экстренных и опасных для жизни ситуациях", - говорится в заявлении.

Медицинские организации подчеркивают, что медперсонал уже вынужден сортировать пациентов, таким образом правительство вынуждает решать, кому помогать, кому нет. "В конечном итоге за это будут нести ответственность не медицинские работники, а правительство и политики", - предупреждают организации.

Видео: Павлютс отвечает на вопрос о сортировке пациентов (на латышском языке)