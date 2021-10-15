Пт, 15.10.2021
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В Akropole на выходных будут работать и отдельные магазины одежды. Как это возможно?

Торговый центр Akropole ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В торгово-развлекательном центре Akropole по выходным и праздничным дням в "красном" режиме будут работать магазины и поставщики товаров и услуг первой необходимости, а отдельные магазины, имеющие вход с наружной стороны торгового центра будут работать в "зеленом" режиме для посетителей с совместимыми сертификатами, подтверждающими факт вакцинации или перенесения заболевания. По выходным и праздничным дням для населения также будут открыты пункты вакцинации и тестирования на территории Akropole, сообщили представители торгового центра.

Работа магазинов в выходные и праздничные дни

В "красном" режиме по выходным и праздничным дням продолжат работу в привычном порядке почти 70 магазинов товаров первой необходимости и мест оказания услуг, а также места общественного питания, которые будут продавать еду на вынос.

В свою очередь, в "зеленном" режиме по выходным и праздничным дням будут работать следующие магазины, имеющие отдельный вход с наружной стороны торгового центра:

  • Deichmann,
  • Salamander,
  • Mohito,
  • Van Graaf,
  • Sportsdirect,
  • Nike,
  • Mango,
  • Bershkа,
  • Massimo Dutti,
  • Zara.

Входы в магазины будут располагаться со стороны улиц Саласпилс, Маскавас и Славу, они будут отмечены названиями магазинов и мест оказания услуг. Посетители могут ознакомиться с картой расположения магазинов на домашней странице Akropole Rīga.

Помимо этого будет работать и спортивный клуб Lemon Gym, а также кинотеатр Apollo Kino. Чтобы туда попасть, посетителям нужно будет предъявить совместимый сертификат, подтверждающий факт вакцинации от Covid-19 или о перенесенном заболевании, и документ, удостоверяющий личность, – паспорт или ID.

Меры безопасности 

Посетители должны иметь в виду, что актуальные меры эпидемиологической безопасности остаются в силе: ограниченное количество посетителей, которые могут находиться в каждом из магазинов одновременно, обязательные маски для лица и правильное их ношение, дезинфекция рук и соблюдение безопасной дистанции.

Возможности вакцинации и тестирования для населения

Одновременно торгово-развлекательный центр Akropole в сотрудничестве с Национальной службой здоровья и Veselības centrs 4 продолжает обеспечивать удобный и безопасный доступ к возможностям вакцинации на территории Akropole.

Новый пункт вакцинации находится на стоянке возле входа В (Б) Akropole. Он работает каждый день с 10:00 до 20:00. Прием населения в пункте вакцинации обеспечивается по предварительной записи на сайте manavakcina.lv. Направляясь в пункт вакцинации, жителям необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID).

На территории Akropole также доступен пункт тестирования на Covid-19 Centrālā laboratorija, который находится между входами E и F и работает ежедневно с 09:00 до 20:00. В пункте тестирования жители могут пройти быстрые антигенные тесты, результат которых доступен в течение 15 минут, а также ПЦР-тест слюны.


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