В Akropole на выходных будут работать и отдельные магазины одежды. Как это возможно?

Работа магазинов в выходные и праздничные дни

В "красном" режиме по выходным и праздничным дням продолжат работу в привычном порядке почти 70 магазинов товаров первой необходимости и мест оказания услуг, а также места общественного питания, которые будут продавать еду на вынос.

В свою очередь, в "зеленном" режиме по выходным и праздничным дням будут работать следующие магазины, имеющие отдельный вход с наружной стороны торгового центра:

Deichmann,

Salamander,

Mohito,

Van Graaf,

Sportsdirect,

Nike,

Mango,

Bershkа,

Massimo Dutti,

Zara.

Входы в магазины будут располагаться со стороны улиц Саласпилс, Маскавас и Славу, они будут отмечены названиями магазинов и мест оказания услуг. Посетители могут ознакомиться с картой расположения магазинов на домашней странице Akropole Rīga.

Помимо этого будет работать и спортивный клуб Lemon Gym, а также кинотеатр Apollo Kino. Чтобы туда попасть, посетителям нужно будет предъявить совместимый сертификат, подтверждающий факт вакцинации от Covid-19 или о перенесенном заболевании, и документ, удостоверяющий личность, – паспорт или ID.

Меры безопасности

Посетители должны иметь в виду, что актуальные меры эпидемиологической безопасности остаются в силе: ограниченное количество посетителей, которые могут находиться в каждом из магазинов одновременно, обязательные маски для лица и правильное их ношение, дезинфекция рук и соблюдение безопасной дистанции.

Возможности вакцинации и тестирования для населения

Одновременно торгово-развлекательный центр Akropole в сотрудничестве с Национальной службой здоровья и Veselības centrs 4 продолжает обеспечивать удобный и безопасный доступ к возможностям вакцинации на территории Akropole.

Новый пункт вакцинации находится на стоянке возле входа В (Б) Akropole. Он работает каждый день с 10:00 до 20:00. Прием населения в пункте вакцинации обеспечивается по предварительной записи на сайте manavakcina.lv. Направляясь в пункт вакцинации, жителям необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID).