В Латвии внедряют решение, позволяющее проверить ковид-сертификат менее чем за секунду

Новая технология сканирования сертификатов может значительно ускорить поток людей в местах, где с 11 октября были введены различные ограничения в рамках режима чрезвычайной ситуации. Приложение разработала литовская компания RASO, которая представила его еще в сентябре, когда там вступили в силу эпидемиологические ограничения. Решение RASO используется в 50 магазинах Maxima по всей Литве.

В отличие от приложений в смарт-устройствах, решение RASO предусматривает использование специализированного устройства со сканером штрих-кода для сканирования сертификатов. Поэтому он особенно подходит для проверки больших потоков людей в течение длительного периода времени, например, для проверки сертификатов в супермаркетах в течение рабочего дня. В настоящее время решение используется в торгово-развлекательном центре Akropole.

Согласно решению правительства Латвии, в выходные и праздничные дни в крупных торговых центрах смогут работать только магазины с предметами первой необходимости, а также поставщики важных услуг, таких как ремонт обуви или химчистка. Все остальные магазины будут открыты только в будние дни. Режим ЧС в Латвии объявлен на три месяца. В этот период также входит рождественский сезон, когда поток покупателей в точках продаж выше.