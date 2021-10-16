Сб, 16.10.2021
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Ольга Валциня, зам. директора Bior по вопросам лабораторий

"Вопиющая несправедливость": Борданс предложит во время режима ЧС закрыть игорные залы

Иллюстративное фото ФОТО: Фото очевидца RUS TVNET

Министр юстиции Янис Борданс потребует запретить работу игорных залов во время объявленного в Латвии режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за Covid-19, сообщил пресс-секретарь министра Андрис Витенбургс.

Борданс считает "вопиющей несправедливостью", что игорные залы продолжают работать во время режима ЧС.

Он напомнил, что постановление Кабмина о введении режима ЧС запрещает оказание услуг, связанных с развлечениями и аттракционами во внутренних помещениях, в том числе в аквапарках, развлекательных центрах, батутных парках.

Недопустимо, что организаторам безопасных и даже полезных развлечений отказывают в возможности оказывать свои услуги, в то время как игорные залы продолжают работать, заявил министр. "Если организаторы азартных игр считают, что пункт постановления правительства о запрете на развлекательные мероприятия на них не распространяется, то

в постановлении будет конкретное указание на то, что во время режима ЧС запрещается организовывать очные азартные игры ", - сказал Борданс.

Он подчеркнул, что режим ЧС введен для сокращения контактов и заболеваемости Covid-19, и закрытие игорных залов в этом случае должно быть самоочевидным.

Напомним, в Латвии на три месяца объявлен режим чрезвычайной ситуации со вступлением в силу ряда антиковидных ограничений. Режим ЧС вступил в силу в понедельник, 11 октября.


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