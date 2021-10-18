Фото и видео ⟩ Операция по поимке медведей из Смилтене прошла успешно: животные разлучены

После попыток отпугивания зверей они из Смилтенского края перебрались в Билскую волость, где продолжили бродить по дворам в поисках пищи. Поэтому ночью 13 октября при согласовании со специалистами DAP была начата реализация следующего варианта - разлучения медведей для перемещения каждого из них в разный отдаленный район на достаточном расстоянии от населенных пунктов.

Галерея: Операция по поимке медведей

Чтобы медведей можно было перемещать, их необходимо было усыпить, что являлось наиболее рискованной частью процесса, поскольку существовала угроза как безопасности людей из-за возможной агрессивной реакции медведей, так и жизни животных.

"Поскольку эти медведи живут в дикой природе, а не в вольере, у нас не было возможности точно определить ни их возраст, ни вес, ведь дозу снотворного следует рассчитывать согласно весу животного. Если дозы мало, то медведь может не уснуть, в свою очередь, слишком большая дозировка может его убить", - пояснила Гита Строде, директор Департамента охраны природы.

Усыпление под наблюдением сертифицированных ветеринаров осуществляли два опытных специалиста по усыплению крупных животных - один из Института экологических решений Латвии и один из Эстонии. Готовясь к выполнению задания, они тщательно исследовали местность, определяя медвежьи маршруты и наиболее безопасные точки для установки постов.

Видео: Фрагмент операции по поимке медведей

В первую ночь, 13 октября, операция не увенчалась успехом и медведей поймать не удалось.

В свою очередь, 15 октября к команде из Тартуского университета присоединился еще один ветеринар с медвежьей ловушкой - большим ящиком с лакомствами.

После получения информации о новом местонахождении медведей как ловушки для них, так и клетки для транспортировки и другое необходимое оборудование было перевезено в Грундзале.

Как сообщается, медведей удалось поймать при помощи камер ночного видения и сообщений местных жителей. Первого медведя удалось усыпить удаленно, а чтобы усыпить второго потребовалось еще какое-то время.