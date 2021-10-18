Пн, 18.10.2021
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Пассажирские автоперевозчики предупреждают, что могут прекратить работу в регионах

ФОТО: LETA

Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков (ЛАПП) призывает Кабинет министров незамедлительно принять решение о выделении дополнительных 14 миллионов евро на обеспечение автобусных пассажирских перевозок, иначе предоставление услуг по маршрутам в регионах может быть прекращено.

Президент ассоциации Иво Ошениекс сообщил агентству LETA, что в октябре автоперевозчики, предоставляющие услуги общественного транспорта на маршрутах регионального значения, не получили текущих авансовых платежей от заказчика - - Автотранспортной дирекции (АТД).

Заключенные с перевозчиками договоры и правила Кабинета министров предусматривают, что предоплата должна составлять 95% от убытков перевозчиков, но, по словам Ошениекса, АТД на протяжении длительного времени игнорирует нормативные акты и направляет Совету общественного транспорта на утверждение недостаточные суммы на покрытие авансовых платежей.

Поэтому ассоциация призывает правительство незамедлительно принять решение о выделении дополнительных средств на обеспечение автобусных пассажирских перевозок, а Министерство сообщения - оценить способность руководства АТД эффективно управлять отраслью.

Если перевозчики не получат оплату в полном объеме за предыдущие месяцы и ноябрьский аванс до 10 ноября, они будут вынуждены приостановить оказание услуг или же станут предоставлять их только в том объеме, который позволит финансовое состояние транспортных предприятий.


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