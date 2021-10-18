Пассажирские автоперевозчики предупреждают, что могут прекратить работу в регионах

Президент ассоциации Иво Ошениекс сообщил агентству LETA, что в октябре автоперевозчики, предоставляющие услуги общественного транспорта на маршрутах регионального значения, не получили текущих авансовых платежей от заказчика - - Автотранспортной дирекции (АТД).

Заключенные с перевозчиками договоры и правила Кабинета министров предусматривают, что предоплата должна составлять 95% от убытков перевозчиков, но, по словам Ошениекса, АТД на протяжении длительного времени игнорирует нормативные акты и направляет Совету общественного транспорта на утверждение недостаточные суммы на покрытие авансовых платежей.

Поэтому ассоциация призывает правительство незамедлительно принять решение о выделении дополнительных средств на обеспечение автобусных пассажирских перевозок, а Министерство сообщения - оценить способность руководства АТД эффективно управлять отраслью.