Пассажирские автоперевозчики предупреждают, что могут прекратить работу в регионах

Президент ассоциации Иво Ошениекс сообщил агентству LETA, что в октябре автоперевозчики, предоставляющие услуги общественного транспорта на маршрутах регионального значения, не получили текущих авансовых платежей от заказчика - - Автотранспортной дирекции (АТД).
Заключенные с перевозчиками договоры и правила Кабинета министров предусматривают, что предоплата должна составлять 95% от убытков перевозчиков, но, по словам Ошениекса, АТД на протяжении длительного времени игнорирует нормативные акты и направляет Совету общественного транспорта на утверждение недостаточные суммы на покрытие авансовых платежей.
Поэтому ассоциация призывает правительство незамедлительно принять решение о выделении дополнительных средств на обеспечение автобусных пассажирских перевозок, а Министерство сообщения - оценить способность руководства АТД эффективно управлять отраслью.
Если перевозчики не получат оплату в полном объеме за предыдущие месяцы и ноябрьский аванс до 10 ноября, они будут вынуждены приостановить оказание услуг или же станут предоставлять их только в том объеме, который позволит финансовое состояние транспортных предприятий.