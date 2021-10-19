В Дрейлини появится новый бизнес-комплекс. Инвестиции составят 13 млн евро

Сейчас уже существенно больше половины доступных в здании первого этапа помещений сдано в аренду. Новый бизнес-комплекс будет строиться в два этапа, и общая сумма планируемых инвестиций составляет примерно 13 миллионов евро.

Бизнес-комплекс строится в активном пригороде Риги – Дрейлини, неподалеку от перекрестка улиц Улброкас и Августа Деглава. Интерес к возможностям аренды выразило большое количество малых и средних предприятий. Сейчас уже две трети помещений сдано в аренду.

Площадь здания первого этапа бизнес-комплекса StokOfiss U30 составляет примерно 3650 кв. м. На двух этажах доступно 10 отдельных арендуемых помещений каждое по 323-487 кв. м, подходящих для складов, магазинов или офисов. Посредством различных технических решений каждое из них можно будет адаптировать под нужды арендатора, в том числе есть возможность объединить несколько помещений в одно.

На первом этаже здания первого этапа бизнес-комплекса будут располагаться торговые помещения, склады и подсобки. В свою очередь, на втором этаже будут находиться офисные помещения. Для нужд клиентов и сотрудников арендаторам будет обеспечена просторная бесплатная парковка на 84 машины. Строительство первого этапа бизнес-комплекса StokOfiss U30 планируется завершить летом 2022 года.