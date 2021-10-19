Вт, 19.10.2021
Хотя арена не была заполнена, она казалась переполненной. Я соскучился по этим ощущениям, и спасибо вам тоже. Майрис Бриедис после победы
Майрис Бриедис после победы
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Как будут работать магазины и поставщики услуг в локдаун? У Минэкономики пока ответов нет

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Пока неизвестны точные условия, которые будут применяться к магазинам и поставщикам услуг во время локдауна, сообщили в Министерстве экономики.

Конкретные детали станут известны только после подготовки документов для рассмотрения Кабинетом министров. "Скорее всего, это будет завтра", - сказали в министерстве, пояснив, что во вторник, 19 октября, документы готовятся.

Как сообщал RUS TVNET, с четверга, 21 октября, на четыре недели - до 15 ноября - в Латвии вступят в силу особо строгие антиковидные ограничения, или локдаун. Как сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс после заседания совета по кризисному управлению в понедельник, в этот период все магазины, кроме товаров первой необходимости, не будут работать и будут доступны только самые необходимые услуги.


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