Как будут работать магазины и поставщики услуг в локдаун? У Минэкономики пока ответов нет

Конкретные детали станут известны только после подготовки документов для рассмотрения Кабинетом министров. "Скорее всего, это будет завтра", - сказали в министерстве, пояснив, что во вторник, 19 октября, документы готовятся.

Как сообщал RUS TVNET, с четверга, 21 октября, на четыре недели - до 15 ноября - в Латвии вступят в силу особо строгие антиковидные ограничения, или локдаун. Как сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс после заседания совета по кризисному управлению в понедельник, в этот период все магазины, кроме товаров первой необходимости, не будут работать и будут доступны только самые необходимые услуги.