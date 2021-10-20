Кто вам платит? ⟩ Локдаун как крайняя мера, сопротивление вакцинации и русский вопрос

Полумеры в виде повсеместных ковид-сертификатов ожидаемых результатов не дали, Латвия вышла в лидеры по скорости заболеваемости Covid-19, вынудив правительство прибегнуть к радикальным мерам - жесткий локдаун на месяц, комендантский час с 20:00 до 5:00, школы - на удаленку. При этом сам по себе локдаун тоже не решение, говорят эксперты. Спасение в вакцинации, с которой в Латвии не задалось. Попутно поднялась (или не заканчивалась) шумиха с русскоязычными, которые, по личным наблюдениям врача крупной больницы, теперь доминируют среди госпитализированных с Covid-19. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем коронаповестку.