Ср, 20.10.2021
Я не понимаю, что это может означать - обязательная вакцинация пожилых людей Янис Борданс, министр юстиции
Янис Борданс, министр юстиции

Кто вам платит? ⟩ Локдаун как крайняя мера, сопротивление вакцинации и русский вопрос

Ведущие "Кто вам платит?" Вадим Радинов и Эрика Сташкевич ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Полумеры в виде повсеместных ковид-сертификатов ожидаемых результатов не дали, Латвия вышла в лидеры по скорости заболеваемости Covid-19, вынудив правительство прибегнуть к радикальным мерам - жесткий локдаун на месяц, комендантский час с 20:00 до 5:00, школы - на удаленку. При этом сам по себе локдаун тоже не решение, говорят эксперты. Спасение в вакцинации, с которой в Латвии не задалось. Попутно поднялась (или не заканчивалась) шумиха с русскоязычными, которые, по личным наблюдениям врача крупной больницы, теперь доминируют среди госпитализированных с Covid-19. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем коронаповестку.

Гости эфира:

  • Екатерина Певнева, журналист;
  • Артур Шилов - глава Латвийской ассоциации молодых врачей; врач в RAKUS.

Темы эфира:

  • Спасет ли Латвию локдаун на месяц? Почему с ним не спешили? Обсуждаем главные ограничения;
  • Выход по-прежнему - в вакцинации. Не хватает информации или доверия? Как привить Латвию, особенно группы риска?
  • Заговорят ли наконец с русскоязычными в Латвии о болезни и вакцинации на родном языке? В этом ли проблема?
  • Ситуация в больницах - об очередях из неотложек, пределах мощностей, агрессии в сторону врачей и русских пациентах;
  • О большой картине - что ковид-кризис подсветил в системе здравоохранения Латвии?

Есть вероятность, что эфир по времени наложится на заседание правительства о введении локдауна - сообщим все в режиме онлайн. Встречаемся в 18:00 тут или на нашей страничке в Facebook!


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