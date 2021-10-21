Чт, 21.10.2021
Если ты не вакцинирован - сиди дома, пока не будешь вакцинирован! Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Комендантский час: можно ли теперь выгуливать собак после 20:00?

ФОТО: Shutterstock/thka

Во время комендантского часа после 20:00 можно будет выводить питомцев на короткую прогулку возле дома, сообщили LЕТА в Госполиции.

Полиция призывает людей найти возможность выгулять питомцев до 20:00, однако если такой возможности нет, то после указанного времени разрешается ненадолго выводить животных на короткую прогулку вблизи места жительства.

При этом, как пояснили в полиции, выводить питомца должен только один человек, а не вся семья.


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