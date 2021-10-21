Комендантский час: можно ли теперь выгуливать собак после 20:00?
Во время комендантского часа после 20:00 можно будет выводить питомцев на короткую прогулку возле дома, сообщили LЕТА в Госполиции.
Во время комендантского часа после 20:00 можно будет выводить питомцев на короткую прогулку возле дома, сообщили LЕТА в Госполиции.
Полиция призывает людей найти возможность выгулять питомцев до 20:00, однако если такой возможности нет, то после указанного времени разрешается ненадолго выводить животных на короткую прогулку вблизи места жительства.