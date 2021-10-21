Латвийские дроны улетят в Индию

Поставка первых 150 беспилотников FIXAR 007 намечена на ноябрь этого года. В компании ожидают, что латвийские дроны будут использоваться в индийском государственном секторе, сельском хозяйстве, геодезии и других сферах.

Флагманская модель FIXAR 007 — это дрон, который сочетает в себе характеристики беспилотников как вертолетного типа, так и с неподвижным крылом. Он может вертикально взлетать, как вертолет, и совершать при этом длительные перелеты до 60 км.

Стартап FIXAR был зарегистрирован в Латвии в 2019 году, но начал активную деятельность в 2020 году, подчеркивают в компании. Этим летом беспилотники FIXAR стали доступны в Северной Америке, а также получили право летать за пределами прямой видимости в Канаде — это важный аспект, потому что для подобного разрешения требуется подтвердить безопасность дрона.

Рынок Индии для разработчиков беспилотных летательных аппаратов считается одним из самых перспективных после того, как в 2018 году в стране легализовали дроны.