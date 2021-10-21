DEPO раздает продукты, иначе пропадут. Компания возмущена несправедливым подходом

DEPO призывает общественные благотворительные организации в Даугавпилсе, Валмиере, Екабпилсе, Лиепае и Риге подать заявку на получение продуктов (молочные продукты, яйца, колбасы, хлеб, свежее мясо), написав на partika@depo.lv.

Директор по маркетингу компании Римант Юганс говорит: "Теперь мы должны списать продукты, которые мы купили, веря в обещания правительства, что не будет никаких ограничений для вакцинированных и что мы сможем работать в "зеленом режиме". По состоянию на 11 октября 100% всех штатных сотрудников имеют ковид-сертификат".

В настоящее время, по оценкам DEPO, до конца локдауна, если он закончится 14 ноября, необходимо будет списать и утилизировать в общей сложности продукты питания на сумму 400 000 евро, цветы, растения и цветочные луковиц на такую же сумму, а корм для животных на 100 000 евро.

В свою очередь прямые и косвенные убытки, вызванные запретом на торговлю на месте, могут составить не менее 5 миллионов евро.

"К 14 ноября убыток составит 5 миллионов евро, в том числе 1 миллион евро мы заплатим в виде налога на заработную плату. Я сомневаюсь, что государственная помощь покроет это. Согласно актуальной информации в предложении Минфина, максимальная поддержка для каждой компании может составить 100 тысяч евро. В нашем случае, как вы понимаете, это далеко не та сумма, которая составит наши убытки", - прокомментировал ситуацию представитель DEPO.

DEPO ожидает, что правительство ответит на вопрос, почему одни могут продавать продукты питания, а DEPO - нет; некоторые могут продавать средства гигиены, а DEPO - нет; некоторые могут продавать цветы, а DEPO - нет; некоторые могут продавать корма, а DEPO - нет итд.

В компании подчеркивают, что это не просто магазин стройматериалов, но и магазин для дома, дачи и ремонта. И под словом "дом" - продукты питания, средства гигиены, корма для животных, цветы и топливо - все то, что другие магазины могут продавать в красном режиме.