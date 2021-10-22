Фото ⟩ В Стокгольме убит популярный 19-летний рэпер

В артиста выстрелили несколько раз, когда он стоял у жилого дома в Стокгольме. Прибывшая бригада медиков пыталась его спасти, но Эйнар умер на месте происшествия.

Сейчас полиция активно работает над этим делом, чтобы выяснить мотивы произошедшего и найти виновников. Начато расследование по статье "Убийство". По данным агентства РИА Новости, правоохранители еще не подтвердили личность жертвы, но СМИ Швеции идентифицировали ее как Эйнара.

Треки Эйнара были на шведском языке, основной их тематикой была "преступная жизнь", в том числе наркотики и оружие. СМИ пишут, что ранее у рэпера был конфликт с конкурентом в его индустрии Ясином (Yasin), которого в 2020 году приговорили к 10 годам лишения свободы за похищение Эйнара.

СМИ пишут и о другом происшествии. В 2020 году мигранты унизили Эйнара - они надели на рэпера женское нижнее белье, парик и ошейник, после чего изнасиловали фаллоимитаторами, а затем отпустили.