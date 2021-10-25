Запасов хватит лишь на пару недель: Европе угрожает сырьевой кризис

Эксперты, беседовавшие с Bloomberg, заявили, что, если не будут найдены быстрые решения, тысячи людей могут оказаться под угрозой безработицы, поскольку производственные линии придется остановить из-за нехватки сырья. Немцы подсчитали, что для производства одной машины требуется 150-200 кг алюминия.

В чем дело

В алюминиевом кризисе, кажется, виноват кризисе другого сырья: недоступен стал и магний. Магний необходим, потому что он часто используется именнов алюминиевых сплавах. Ему нет хорошей альтернативы. Магний в дефиците, потому что по крайней мере 95% магния, используемого в Европе, поступает из Китая. В мировом масштабе Китай производит 87 процентов необходимого магния, а это означает, что страна имеет монополию на этот бизнес. Высокая зависимость от Китая снова сурово наказывает Европу.

Китай больше не может производить магний, потому что правительство провинции Шэньси, где производится большая часть магния, приказало закрыть 35 из 50 плавильных заводов как минимум до конца года, а оставшиеся 15 сократили производство на 50 процентов, сообщает Financial Times. Причина? Провинция хочет достичь своих целей по энергопотреблению. Китай заявил, что хочет двигаться к климатической нейтральности. Поскольку большая часть энергии в стране производится из угля, Китай пытается достичь своих целей по выбросам CO2 за счет сокращения производства здесь.

Некоторое количество магния также можно получить из Канады, но, как сообщает тамошняя металлургическая компания Metalco, запасы также на исходе. Эти события привели к резкому росту цен на магний, при этом цена за тонну магния выросла за месяц на 75 процентов до рекордных 9 000 долларов за тонну. Это также отражается на курсах акций, например, ценные бумаги канадской компании Western Magnesium за месяц выросли на 50 процентов.

Глава Китайской ассоциации магния Сун Цянь сказал Frankfurter Allgemeine Zeitung, что проблемы с магнием носят временный характер и что Китай больше не планирует ограничивать экспорт магния.

В прошлом производство магния также осуществлялось в Европе, но, как указывает Tagesschau, производство здесь было остановлено в 2001 году, когда стало ясно, что сырье можно получить из Китая намного дешевле. Европейская промышленность обвинила Китай в демпинге, то есть в продаже по таким низким ценам, что это сделало производство бессмысленным для других.

Сырье под давлением

Происходящее в этом году с сырьем все больше и больше привлекает к себе внимание, потому что, образно говоря, все, что могло стать дороже, подорожало. К этому добавляются трудности с поставками, усугубляемыми коронаограничениями и проблемами с поставками, обусловленными климатической политикой, как,например, в описанном выше случае с магния.

По данным Financial Times, помимо алюминия и магния существует более серьезная проблема с медью: запасы меди на Лондонской бирже металлов упали до самого низкого уровня с 1974 года. Цена на медь выросла за год на 28 процентов до 4,5 долларов.

Цены на другие сырьевые товары также резко выросли: нефть в этом году выросла в цене на 65 процентов, а баррель нефти марки Brent торгуется по 85 долларов. С начала года цена на природный газ выросла на 109 процентов. Что касается магниевого кризиса, компания Politico заявила, что, когда на этой неделе Ангела Меркель говорила с премьер-министром Китая Ли Кэцяном, последний заявил, что Европа не заставит Китай слишком быстро закрыть свои угольные электростанции, поскольку это приведет к огромному росту цен на газ.