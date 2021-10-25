Пн, 25.10.2021
Когда мы находимся на краю пропасти, призывайте хоть на пяти языках, мы должны сделать все, чтобы привить людей. Ингар Бурлак, семейный врач
Ингар Бурлак, семейный врач
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Запасов хватит лишь на пару недель: Европе угрожает сырьевой кризис

Завод Bentley в Великобритании. ФОТО: Imago Stock&people/imago-images/Scanpix

Промышленные компании - и не только они - уже несколько месяцев борются с чрезвычайно быстрым ростом цена. Теперь же в Европе возникла новая проблема: даже если деньги есть, одно сырье просто начинает заканчиваться, пишет Rus.Postimees.

Если еще несколько месяцев назад европейская промышленность переживала кризис чипов, то теперь проблема достигла и другого сырья. А именно, в Европе истощаются запасы алюминия. По данным Handelsblatt, европейские запасы упали вдвое с марта, и аналитики говорят, что нынешних запасов хватит только до конца ноября этого года.

"Это огромная проблема, с которой мы сталкиваемся", - сказал Тим Стаппен, глава Немецкой ассоциации алюминиевой промышленности. Алюминий преимущественно используется в электронной, медицинской, аэрокосмической и автомобильной промышленностях, где он является жизненно важным сырьем, и это заставляет европейских лидеров выражать озабоченность.

На встрече европейских лидеров в четверг несколько глав государств подняли этот вопрос, при этом канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш были, по информации Politico, настроены наиболее критично - в обеих странах автомобильная промышленность играет очень важную роль в экономике.

Если покидающая свой пост Ангела Меркель заявила, что производство в Китае стало слишком дорогим из-за роста цен на энергоносители, то Бабиш сказал, что автомобильная промышленность стоит на пороге катастрофы.

Эксперты, беседовавшие с Bloomberg, заявили, что, если не будут найдены быстрые решения, тысячи людей могут оказаться под угрозой безработицы, поскольку производственные линии придется остановить из-за нехватки сырья. Немцы подсчитали, что для производства одной машины требуется 150-200 кг алюминия.

В чем дело

В алюминиевом кризисе, кажется, виноват кризисе другого сырья: недоступен стал и магний. Магний необходим, потому что он часто используется именнов алюминиевых сплавах. Ему нет хорошей альтернативы. Магний в дефиците, потому что по крайней мере 95% магния, используемого в Европе, поступает из Китая. В мировом масштабе Китай производит 87 процентов необходимого магния, а это означает, что страна имеет монополию на этот бизнес. Высокая зависимость от Китая снова сурово наказывает Европу.

Китай больше не может производить магний, потому что правительство провинции Шэньси, где производится большая часть магния, приказало закрыть 35 из 50 плавильных заводов как минимум до конца года, а оставшиеся 15 сократили производство на 50 процентов, сообщает Financial Times. Причина? Провинция хочет достичь своих целей по энергопотреблению. Китай заявил, что хочет двигаться к климатической нейтральности. Поскольку большая часть энергии в стране производится из угля, Китай пытается достичь своих целей по выбросам CO2 за счет сокращения производства здесь.

Некоторое количество магния также можно получить из Канады, но, как сообщает тамошняя металлургическая компания Metalco, запасы также на исходе. Эти события привели к резкому росту цен на магний, при этом цена за тонну магния выросла за месяц на 75 процентов до рекордных 9 000 долларов за тонну. Это также отражается на курсах акций, например, ценные бумаги канадской компании Western Magnesium за месяц выросли на 50 процентов.

Глава Китайской ассоциации магния Сун Цянь сказал Frankfurter Allgemeine Zeitung, что проблемы с магнием носят временный характер и что Китай больше не планирует ограничивать экспорт магния.

В прошлом производство магния также осуществлялось в Европе, но, как указывает Tagesschau, производство здесь было остановлено в 2001 году, когда стало ясно, что сырье можно получить из Китая намного дешевле. Европейская промышленность обвинила Китай в демпинге, то есть в продаже по таким низким ценам, что это сделало производство бессмысленным для других.

Сырье под давлением

Происходящее в этом году с сырьем все больше и больше привлекает к себе внимание, потому что, образно говоря, все, что могло стать дороже, подорожало. К этому добавляются трудности с поставками, усугубляемыми коронаограничениями и проблемами с поставками, обусловленными климатической политикой, как,например, в описанном выше случае с магния.

По данным Financial Times, помимо алюминия и магния существует более серьезная проблема с медью: запасы меди на Лондонской бирже металлов упали до самого низкого уровня с 1974 года. Цена на медь выросла за год на 28 процентов до 4,5 долларов.

Цены на другие сырьевые товары также резко выросли: нефть в этом году выросла в цене на 65 процентов, а баррель нефти марки Brent торгуется по 85 долларов. С начала года цена на природный газ выросла на 109 процентов. Что касается магниевого кризиса, компания Politico заявила, что, когда на этой неделе Ангела Меркель говорила с премьер-министром Китая Ли Кэцяном, последний заявил, что Европа не заставит Китай слишком быстро закрыть свои угольные электростанции, поскольку это приведет к огромному росту цен на газ.

То же самое и с продовольственными товарами. Например, фьючерсы на пшеницу подорожали на 18 процентов, кофе - на 56 процентов, рис - на 13 процентов.


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