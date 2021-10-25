Специалист BKUS: У 20 детей возникли серьезные проблемы после перенесенного Covid-19

Она рассказала, что на сегодня в BKUS прошли лечение от Covid-19 170 детей, и еще семь детей лечатся в больнице сейчас. В группу риска специалист включает младенцев, а также подростков, поскольку в их среде инфицирование происходит за счет более частых контактов.

BKUS особым образом следит за тем, как идет выздоровление детей после Covid-19.

Больница зафиксировала 20 случаев, когда после перенесенного заболевания у детей возникли такие серьезные проблемы со здоровьем, что их пришлось повторно госпитализировать.

Все эти дети успешно поправились.

BKUS также реализует программу "постковидного" мониторинга, чтобы отслеживать, как дети чувствуют себя после Covid-19 и не наблюдаются ли у них какие-либо осложнения, например, более длительная усталость, более частые головные боли, снижение способности к концентрации и т.п..