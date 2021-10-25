Торговые центры требуют компенсации арендной платы в размере 11,25 млн евро

В настоящее время в соответствии с принятым правительством постановлением в торговых центрах разрешено работать только магазинам, торгующим предметами первой необходимости, а они занимают в среднем лишь 25% площади торговых центров. Остальные 75% магазинов не работают и не платят арендную плату за помещения, в результате чего торговые центры несут ежемесячные убытки на сумму более 11 млн евро, подчеркивает организация.

Не успев оправиться от потерь, понесенных весной, торговые центры и в настоящее время страдают от ограничений, заявили в альянсе. На сегодня убытки торговых центров из-за ограничений достигли 65 млн евро. И хотя весной по настойчивым просьбам отрасли правительство приняло программу компенсации стоимости аренды на сумму 20 млн евро, согласно имеющимся у альянса данным, на данный момент выплачено лишь 7-8 млн евро.

"До сих пор торговые центры поддерживали процесс вакцинации в стране в рамках своих возможностей, бесплатно размещая пункты вакцинации в своих помещениях, чтобы каждый латвиец мог привиться в удобном для себя месте в подходящее ему время. Однако всесторонние усилия не помогли достичь поставленных целей по объему вакцинации, в итоге стране приходится жить с большими ограничениями", - сказал председатель правления альянса Мартиньш Ванагс.

Он подчеркнул, что грант на оборотные средства не подходит для торговых центров, потому что компании не могут на него претендовать, ведь 90-95% оборота арендодателей составляет арендная плата, а не заработная плата сотрудников. В свою очередь те арендаторы, которые получают гранты на оборотные средства, не платят арендную плату арендодателям или ограничивается незначительной суммой.