Евросоюз в прошлом году растратил почти 4 миллиарда евро
Евросоюз в прошлом году растратил почти четыре миллиарда евро, сообщила во вторник Европейская счетная палата, пишет dpa.
Евросоюз в прошлом году растратил почти четыре миллиарда евро, сообщила во вторник Европейская счетная палата, пишет dpa.
Палата оценивает, расходуется ли бюджет ЕС согласно правилам ЕС. Средства могут быть неправильно использованы из-за ошибок в бухгалтерии, отклонения от первоначальной цели и в результате мошенничества.
В большинстве случаев были допущены ошибки в процессах закупок, намеренного мошенничества не происходило, указала палата.
"Ошибки, которые наши аудиторы находили чаще всего, были связаны с необоснованными запросами на выплату возмещений, несоответствующими проектами, активностями или получателями, ошибками в публичных закупках и получении господдержки", говорится в сообщении.
Шесть дел были переданы Европейскому бюро по борьбе с коррупцией (OLAF). В прошлом году учреждению были переданы девять дел.
В отчете также освещаются проблемы, с которыми может столкнуться программа ЕС по восстановлению экономики после пандемии. На эту программу предусмотрены 1,8 триллионов евро.
"В следующие семь лет ЕС потратит значительно больше, чем в прошлом периоде программы", говорится в сообщении. Это создает очевидную необходимость эффективно проверить, как тратятся деньги Евросоюза.