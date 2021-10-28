Львятам, тигру и жирафу: Рижский зоопарк приглашает подарить его обитателям новые игрушки

В жизни львят Вариса и Тейки важную роль занимают игры. Поэтому подойдет все, что вызывает интерес и подвижно.

Хвост мамы Цванги или задние лапы отца Кали часто воспринимаются малышами как игрушки. Терпение родителей поражает, очень редко они сердятся.

И сейчас зоопарк приглашает любого желающего помочь малышам Цванги и Кали, а именно: львятам нужны игрушки. Львята и рысята по достоинству оценят кожаные или дермантиновые футбольные и волейбольные мячи - и ничего, если ими уже пользовались или они даже в плохом состоянии.

А, например, тигр Август будет в восторге от больших (мин. 150 л) пластмассовых бочек, которые можно валять, носить и кусать.

Жираф Вакилия охотно поиграет в "жирафбол" с большим мячом для фитнеса, но важно, чтобы он не был желтым или красным.

Мячи можно оставить на стоянке у кассы зоопарка, а о желании подарить тигру бочку, лучше сообщить по телефону в рабочее время по телефону 67518669.

Рижский зоопарк всегда старается, чтобы жизнь животных была интересной и каждый день несла что-то новое. Мячи, бочки и прочие "игрушки" - прекрасные элементы, которые помогут разнообразить их рутину и хорошо влияют на поведение животных.