Вт, 2.11.2021
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Она стала мемом и в ее честь назвали криптовалюту: 16-летие самой известной собаки в интернете

Кабосу? Никогда не слышал. Это что-то новенькое из Японии? Нет, Кабосу - это имя собаки, которую вы, скорее всего, видели. Только называли ее по-другому. Широкой общественности же милейшая сиба-ину известна под именем Doge - она же Доге, "смешная желтая собака" или "тот пес из мемов". Между прочим, это именно девочка, и сегодня ей исполнилось целых 16 лет.  

Точный день рождения, возможно, самой известной собаки на планете, неизвестен. Но хозяйка отмечает день рождения Кабосу 2 ноября, так как в этот день забрала питомца у заводчика. Заводчик прекращал бизнес и собирался усыпить оставшихся животных, поэтому, в некотором смысле, Кабосу и правда в этот день получила "новую жизнь".

Часто люди думают, что Кабосу - пес, однако, это не так. Когда в 2017 году китайские СМИ пустили слух о смерти собаки, хозяйка ответила, что у нее просто не было времени публиковать в Instagram новые фотографии с ней. Она также напомнила, что животное женского пола, с чем ошиблись авторы фальшивого некролога знаменитой Доге.

Собака, по словам хозяйки, любит фотографироваться. Ставшие основой популярного мема снимки впервые попали в интернет в 2010 году. В течение двух лет сформировался основной и самый известный мем с Кабосу - фотография сидящей собаки, которая смотрит немного в сторону с поднятыми бровями. 

Оригинальный мем с Доге ФОТО: Интернет

Впоследствие мемы с различными надписями и собакой на фоне распространились по всему миру. Характерной чертой мемов на английском является коверкание правил орфографии, которым, собственно, и является слово Dog(e). 

Доге стала одной из самых узнаваемых шуток интернета. О ней говорили политики и другие звезды, а кроме того, одна из новых криптовалют - Dogecoin - была названа в ее честь.

Шестнадцатилетие собаки-мема также справляет весь интернет. Чего стоят только поздравления в сети Twitter:

Популярность своего питомца переживает и его хозяйка, Ацука Сато. Ее профиль в сети Instagram называется kabosumama, и в нем она тоже извещает подписчиков о дне рождения их любимицы:


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