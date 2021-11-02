Она стала мемом и в ее честь назвали криптовалюту: 16-летие самой известной собаки в интернете

Точный день рождения, возможно, самой известной собаки на планете, неизвестен. Но хозяйка отмечает день рождения Кабосу 2 ноября, так как в этот день забрала питомца у заводчика. Заводчик прекращал бизнес и собирался усыпить оставшихся животных, поэтому, в некотором смысле, Кабосу и правда в этот день получила "новую жизнь".

Часто люди думают, что Кабосу - пес, однако, это не так. Когда в 2017 году китайские СМИ пустили слух о смерти собаки, хозяйка ответила, что у нее просто не было времени публиковать в Instagram новые фотографии с ней. Она также напомнила, что животное женского пола, с чем ошиблись авторы фальшивого некролога знаменитой Доге.

Собака, по словам хозяйки, любит фотографироваться. Ставшие основой популярного мема снимки впервые попали в интернет в 2010 году. В течение двух лет сформировался основной и самый известный мем с Кабосу - фотография сидящей собаки, которая смотрит немного в сторону с поднятыми бровями.

Оригинальный мем с Доге ФОТО: Интернет

Впоследствие мемы с различными надписями и собакой на фоне распространились по всему миру. Характерной чертой мемов на английском является коверкание правил орфографии, которым, собственно, и является слово Dog(e).

Доге стала одной из самых узнаваемых шуток интернета. О ней говорили политики и другие звезды, а кроме того, одна из новых криптовалют - Dogecoin - была названа в ее честь.

Шестнадцатилетие собаки-мема также справляет весь интернет. Чего стоят только поздравления в сети Twitter:

Happy Sweet Sixteen, Kabosu! Your beautiful face brings much happiness and smiles to so many people. We love you! 💖💖💖💖💖🥳🎉🎂 pic.twitter.com/jHd6gaBxKh — ShadowDoge (@ShadowyDoge) November 2, 2021