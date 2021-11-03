Ср, 3.11.2021
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Имант Паэглитис, руководитель RAKUS

Фото ⟩ В Салацгриве фура врезалась в стену дома

ФОТО: Twitter/ugunsdzeseji

Сегодня утром, 3 ноября, в Салацгриве фура врезалась в стену дома, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба в Twitter.

Вызов на место происшествия в Салацгриву, на улицу Вильню, поступил в 5:23, так как грузовик врезался в стену жилого дома.

Пожарные с помощью гидравлических инструментов освободили водителя, застрявшего в машине, и передали его медикам, а житель дома был эвакуирован из здания.


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