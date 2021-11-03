В деревнях после локдауна могут кратковременно закрыть единственные магазины

Объяснение довольно простое - в отдаленных сельских регионах в магазинах чаще всего работают два или три продавца, и не у всех у них к 15 ноября будет действующий сертификат. В частности, абсолютное большинство процесс вакцинации начали, однако сделали они это в последний момент и вовремя не звершат.

В наихудшей ситуации окажутся именно сениоры, которые чаще всего и проживают в отдаленных деревнях.

Например, если нет своей машины и ближайший магазин находится в десяти километрах, то придется оставаться голодным или ехать на общественном транспорте, который обычно курсирует один или два раза в день.

Латвийская кооперация торговцев Aibe объединяет по всей Латвии более 550 магазинов, находящихся главным образом в регионах. Так, например, в поселке Аглонской станции это единственный магазин, который после 15 ноября на несколько недель придется закрыть, так как у продавцов еще не будут активны сертификаты вакцинации.

"Ну, знаете, первая прививка у меня была и сейчас я жду вторую. Вторая прививка будет 16 ноября. Я не хотела прививаться, но, раз правительство принуждает, сделала это. Других вариантов не было", - заявила продавец магазина Инесе.

В целом охват вакцинацией среди продавцов довольно высок, и такие ситуации затрагивают лишь отдельные регионы.

На вопрос, сколько всего магазинов кратковременно придется закрыть, руководитель отдела по развитию Aibe Юрис Ламбертс ответил:

"Фактически три магазина. В остальных, может быть, переорганизуем продавцов из одного магазина в другой, но три магазина будут закрыты".

Представители сети Aibe отмечают - в регионах магазины выполняют и социальную функцию, так как у многих местных другой альтернативы для приобретения продуктов питания нет. "Если придется закрыть магазин, мы, скорее всего, свяжемся с самоуправлением или социальными службами, чтобы проинформировать о том, что единственный магазин в этом населенном пункте будет закрыт", - сказал Ламбертс.

Еще одним из популярнейших магазинов в селах является Lats. Так, например, для жителей поселка Рекава этот магазин - единственный в радиусе примерно 10 километров. Здесь ситуация чуть лучше - хоть и будут продавцы, которые работу пропустят, магазины закрывать не потребуется, так как найдена замена.

"Если человек решил уйти, но он хороший работник, я, конечно, постараюсь поговорить, обсудить. Сначала в Виляке все сказали, что нет, работать не будут, но потом все-таки пошли и вакцинировались", - указывает председатель Lats Раймонд Окманис.

Представители Lats массового закрытия магазинов не прогнозируют, так как у каждого - свой владелец, который заинтересован в сохранении бизнеса и в случае необходимости встанет за кассу и сам.

"Я знаю, например, есть магазины с маленьким оборотом. Этого достаточно, чтобы выжить, но не настолько, чтобы можно было развиваться, и получается, что он, владелец, этот магазин закроет только потому, что нужны сертификаты, а продавец не хочет вакцинироваться. Будут и такие случаи, но они не столь очевидны", - отметил Окманис.

Местные жители признают - им особо не важно, вакцинирован ли продавец, однако закрытие магазинов для них недопустимо.

Абсолютное большинство работников на самом деле просто не верили, что без сертификата не будет возможности работать, и думали, что правительство это требование отменит.

Владельцы магазинов также рассказали "Новостям TV3", что сначала продавцы угрожали уйти, но чем ближе 15 ноября, тем больше людей понимает, что они без сертификата не найдут работу в другом месте. Еще в качестве одной из причин от встреченных в Латгале прозвучало то, что очередь на прививку часто приходится ждать больше недели.