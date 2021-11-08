Иск против обязательной вакцинации: что известно?

На сегодняшнем слушании Руцка, представлявшая своего мужа и дочь, подчеркнула, что ее беспокоят побочные эффекты вакцины от Covid-19 и ее эффективность. Руцка и ее семья хотели, чтобы слушание проходило без участия журналистов, но это требование было отклонено, поскольку истица не смогла его обосновать.

Истцы считают, что постановление Кабинета министров об обязательной вакцинации ограничивает их право на свободный выбор профессии, а также выбор, касающийся безопасности своего здоровья.

Руцка считает, что требование об обязательной вакцинации от Covid-19 не обоснованно, поскольку оно допускает разделение людей на вакцинированных и невакцинированных.

Семье также непонятно, как именно отстранение от должности сможет помочь в достижении поставленной в постановлении Кабинета министров цели, а именно снизить заболеваемость Covid-19 и обеспечить непрерывность государственного управления.

Чиновница Минблага выразила обеспокоенность тем, что вакцины против Covid-19 все еще не до конца научно проверены и лицензированы на один год, а не на пять лет, как в случае с медикаментами. В то же время она поставила под сомнение статистику Covid-19, потому что, по ее мнению, на Covid-19 в настоящее время в основном тестируются невакцинированные люди, что не позволяет установить, действительно ли меньше болеют вакцинированные.

Представляющий правительство Андрей Бурлуцкис заявил, что Covid-19 в настоящее время является одной из самых серьезных проблем в мире. Он указал, что оспариваемые в суде нормы были приняты для защиты общества в целом, а аргументы, использованные Руцкой, носят общий характер и не основаны на особых обстоятельствах.

По его словам, вакцинация против Covid-19 в настоящее время воспринимается в обществе негативно,

поэтому вакцинация работников госуправления имеет особое значение, так как они должны служить положительным примером для общества.

Кития Кравале, юрисконсульт Министерства здравоохранения, привела аргумент о том, что задача государства - обеспечить стабильную работу государственного управления, а в случаях, когда работник болеет Covid-19, его работа находится под угрозой. "Необходимо принять во внимание, что служащий госуправления имеет не только права, но и обязанности, потому что это государственная служба", - сказала Кравале, добавив, что в такой ситуации тестирования недостаточно.

Представитель Минздрава Яна Фелдмане дополнила высказывание Кравале, заявив, что невакцинированные сотрудники подвергаются более высокому риску утраты трудоспособности, поскольку они могут стать контактными лицами. Например, если у непривитого государственного должностного лица есть больной родственник дома, он должен автоматически соблюдать самоизоляцию, что может напрямую повлиять на выполнение им своих обязанностей.

"Тестирование не защищает от заражения. Оно только указывает на то, что человек в настоящее время не распространяет вирус", - сказала Фелдмане, подчеркнув, что

цель государства - не остановить распространение вируса полностью, а уменьшить его влияние на общество.

Инета Попена, представитель Государственного агентства лекарств (ZVA), заявила, что у ZVA нет оснований полагать, что имеющиеся вакцины небезопасны. Она сказала, что ни одно лекарство не может быть зарегистрировано без всех необходимых клинических испытаний и данных. "Клинические испытания продолжаются и после регистрации медикамента, и это совершенно нормально", - отметила Попена.