Ноль вакансий и тысячи заявок: как Lidl "приходит" в Эстонию
Немецкая сеть супермаркетов Lidl пока не сообщила, когда планирует открыть первые магазины в Эстонии, но уже получила тысячи заявок от соискателей работы, передает Rus.Postimees.
Немецкая сеть супермаркетов Lidl пока не сообщила, когда планирует открыть первые магазины в Эстонии, но уже получила тысячи заявок от соискателей работы, передает Rus.Postimees.
По словам руководителя по коммуникациям Lidl в Эстонии Катрин Сеппель, интерес к работе в компании был большой: "Наша рекрутинговая кампания прошла успешно, мы получили тысячи заявлений от кандидатов".
В настоящее время ждут еще заявок, больше всего в Таллинне, где компания откроет несколько магазинов, а всего планируется открыть восемь магазинов в четырех городах Эстонии - Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве. Магазины откроют одновременно.
Учитывая, что обучение новых сотрудников займет до четырех месяцев,
"Есть кандидаты, имеющие предыдущий опыт работы в других крупных розничных сетях, которые хотят получать лучшую зарплату и более привлекательные льготы. Есть и такие, которые хотят сменить сферу деятельности и начать карьеру в торговле", - сказала Сеппель.
Согласно опубликованным объявлениям предприятия, в Таллинне Lidl предложит своим торговым работникам зарплату в размере 1075 евро (брутто) в месяц, а в других городах 1025 евро, что выше среднего в данном секторе.