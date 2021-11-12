Пт, 12.11.2021
Открытие Lidl в Латвии позволило вернуться на родину большому количеству профессионалов с международным опытом в различных сферах. Дана Хасана, руководитель департамента коммуникаций Lidl Latvija
Дана Хасана, руководитель департамента коммуникаций Lidl Latvija

Работать на месте можно будет только с назначением работодателя

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash/Austin Distel

После окончания периода строгих ограничений, с понедельника, 15 ноября, работники смогут работать на месте только с назначением работодателя, сообщило Министерство экономики (EM).

Новые правила предполагают, что все работодатели должны организовать работу таким образом, что только те работники, которые обеспечивают непрерывность рабочего потока и не могут делать это удаленно, могут работать на месте.

Работники на месте смогут находится только с назначением работодателя. Также по прибытию на рабочее место, работник должен удостоверить, что у него нет симптомов инфекции дыхательных путей, и он не должен соблюдать изоляцию или домашний карантин, а также у него в течение последних 10 дней не было контакта с больным Covid-19.

В свою очередь, работники, которые не вакцинированы полностью или переболели Covid-19 смогут находиться в рабочих помещениях только с годным сертификатом о тестировании на Covid-19 или с антигенным тестом, давшим отрицательный результат, проведенным работодателем не ранее, чем 72 часа назад.

ЕМ информирует, что работодатели могут проводить тестирование всех работников, чтобы снизить риски распространения Covid-19. В таком случае работодатель сам покрывает расходы на тестирование.


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