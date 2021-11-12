Работать на месте можно будет только с назначением работодателя
После окончания периода строгих ограничений, с понедельника, 15 ноября, работники смогут работать на месте только с назначением работодателя, сообщило Министерство экономики (EM).
После окончания периода строгих ограничений, с понедельника, 15 ноября, работники смогут работать на месте только с назначением работодателя, сообщило Министерство экономики (EM).
Новые правила предполагают, что все работодатели должны организовать работу таким образом, что только те работники, которые обеспечивают непрерывность рабочего потока и не могут делать это удаленно, могут работать на месте.
Работники на месте смогут находится только с назначением работодателя. Также по прибытию на рабочее место, работник должен удостоверить, что у него нет симптомов инфекции дыхательных путей, и он не должен соблюдать изоляцию или домашний карантин, а также у него в течение последних 10 дней не было контакта с больным Covid-19.
ЕМ информирует, что работодатели могут проводить тестирование всех работников, чтобы снизить риски распространения Covid-19. В таком случае работодатель сам покрывает расходы на тестирование.