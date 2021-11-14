РД отказалась от здания в Старой Риге: будет арендовать помещения у российских миллионеров

Департамент развития уже несколько лет не может подобрать подходящее помещение. В предложении только ремонтируемые, но город этого делать не хочет.

Департамент решил арендовать помещения еще на 700 тысяч в год у частной компании. Победителем конкурса стала фирма, принадлежащая российским миллионерам.

Рижская дума является крупнейшим домовладельцем в столице. Ей принадлежат не только школы и больницы, но и здания, сдаваемые в аренду частным лицам. Однако Департамент развития города арендует 5 тысяч квадратных метров офисных площадей у ​​компании, принадлежащей российским предпринимателям.

Департамент городского развития много лет работает в здании в Старой Риге, на улице Амату, 4. Им управляет муниципальное предприятие Rīgas nami. Пару лет назад выяснилось, что крыша находится в аварийном состоянии, поэтому работа учреждения находится под угрозой.

"Узнав, что мы переезжаем, готовимся к переезду, Rīgas nami сразу завершили капитальный ремонт конструкций крыши, что усложнило нам жизнь",

- сказала Илзе Пурмале, директор Департамента городского развития Рижской думы.

Теперь основная причина переезда нашлась в подвале. Коррозия не пощадила балки металлических перекрытий, некоторые из которых находились в предаварийном состоянии, поэтому теперь необходимо делать капитальный ремонт внизу. Это невозможно сделать, не покидая здания.

Вторая причина - теснота. В сентябре к департаменту добавили Строительное управление и Городское архитектурное бюро. 300 сотрудников не помещаются в одном здании. Учреждение подыскивает подходящие помещения более двух лет.

О закупке было объявлено в феврале. Задолго до конкурса в думе распространилась новость о том, что департамент будет располагаться в здании на улице Дзирнаву, 140. Так и случилось. Предложение выиграло, потому что находится ближе к Рижской ратуше, чем другие претенденты. Это было одним из главных условий.

Аренда помещения обойдется департаменту в 680 тысяч в год с учетом НДС.

Здание принадлежит компании LVM Group. Его владельцами являются гражданин России Вячеслав Ларионов, Юрий Пилдиш и двое представителей Доминиканы - Игорь Иванов и Алексей Певницкий. Управляющая зданием компания SIA Riverside service, у которой Рига будет арендовать помещения, также принадлежит гражданину России Михаилу Тарабанову. Он отвергает опасения в том, что на покупку недвижимости были потрачены "грязные деньги".

Пока Департамент городского развития Рижской думы искал помещения, Рижский университет им. Страдиня (RSU) пожелал получить землю в районе улицы Дзирциема для расширения университетского городка, где два земельных участка принадлежат Рижскому самоуправлению. Взамен университет предлагал пустой дом в Старой Риге, на улице Паласта, 3, в 100 метрах от Ратуши, но Рижская дума отказалась, сообщает передача.

В результате сделки RSU приобрел желаемые земельные участки, но взамен город ничего не получил. В Департаменте собственности Рижской думы пояснили, что в сделках между государственными органами доход не имеет решающего значения.

"Государственные лица не обмениваются недвижимостью друг с другом. Если недвижимость необходима для выполнения общественных функций, она передается бесплатно соответствующей организации. Мы успешно передали Университету Страдиня то, что ему было необходимо, но предлагаемую им недвижимость нельзя использовать сразу без очень крупных инвестиций", - пояснил программе и. о. директора Департамента собственности Рижской думы Владимир Озолиньш.