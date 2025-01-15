Около 60 пенсионеров в январе получили неправильно перерасчитанную пенсию, так как Служба госдоходов (VID) не направила Государственной службе социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает Latvijas Avīze.
Из-за ошибки учреждений часть пенсионеров осталась без обещанной прибавки к пенсии
Latvijas Avīze сообщает, что часть неработающих пенсионеров в январе получили пенсию не в большем размере, а в таком же или даже меньшем, чем в 2024 году.
Газета выяснила, что VID должна была отправить налоговые книжки всех неработающих пенсионеров в VSAA, чтобы пенсионеры могли получить пенсию, перерасчитанную согласно закону, но в нескольких случаях это не было сделано.
Как пояснили в VSAA, с 1 января этого года одинаковый необлагаемый минимум пенсионера, который составлял 500 евро, применяется ко всем пенсионерам вне зависимости то того, работал человек или нет, и без обязательств с местонахождением налоговой книжки.
В свою очередь, чтобы к пенсии автоматически применялся установленный в этом году полный необлагаемый минимум пенсионера в размере 1000 евро, в системе электронного декларирования VID (EDS) в налоговой книжке VSAA должно быть указано как главное место получения дохода.
Если налоговая книжка в VSAA не подана, необлагаемый минимум пенсии в размере 1000 евро автоматически не применяется, и это может повлиять на сумму выплачиваемой пенсии, признали в VSAA.
При введении этих изменений соглашение учреждений предусматривало отмечать в VID, что налоговые книжки неработающих пенсионеров поданы в VSAA.
В свою очередь в VID пояснили, что налоговые книжки упомянутых 60 пенсионеров не попали в распоряжение VSAA по различным причинам. Например, если люди сами с течением времени забрали их из VSAA и не отметили в системе EDS агентство как главный источник доходов. Это могло произойти по разным причинам, например, уже будучи на пенсии, человек все-таки ненадолго вступал в трудовые отношения и т.д., пояснили в службе.
В данный момент все 60 человек установлены и их налоговые книжки в системе EDS пересланы в VSAA. VID указывает, что самим пенсионерам ничего не нужно делать и оба учреждения сами решат этот вопрос.
Кроме того, VSAA оценивает возможность перерасчета пенсий для этих пенсионеров и выплаты невыплаченной в январе суммы в феврале.
В то же время в VSAA добавили, что будут следить за числом таких случаев, чтобы оценить, нужно ли предоставлять информацию широкой общественности. "Каждый случай рассматривается индивидуально, и, если возникают неясности, VSAA сотрудничает с VID, чтобы уточнить местонахождение налоговой книжки и решить ситуацию по возможности в интересах клиента", - отмечает агентство.
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