Из-за ошибки учреждений часть пенсионеров осталась без обещанной прибавки к пенсии

При введении этих изменений соглашение учреждений предусматривало отмечать в VID, что налоговые книжки неработающих пенсионеров поданы в VSAA.

В свою очередь в VID пояснили, что налоговые книжки упомянутых 60 пенсионеров не попали в распоряжение VSAA по различным причинам. Например, если люди сами с течением времени забрали их из VSAA и не отметили в системе EDS агентство как главный источник доходов. Это могло произойти по разным причинам, например, уже будучи на пенсии, человек все-таки ненадолго вступал в трудовые отношения и т.д., пояснили в службе.

В данный момент все 60 человек установлены и их налоговые книжки в системе EDS пересланы в VSAA. VID указывает, что самим пенсионерам ничего не нужно делать и оба учреждения сами решат этот вопрос.

Кроме того, VSAA оценивает возможность перерасчета пенсий для этих пенсионеров и выплаты невыплаченной в январе суммы в феврале.

В то же время в VSAA добавили, что будут следить за числом таких случаев, чтобы оценить, нужно ли предоставлять информацию широкой общественности. "Каждый случай рассматривается индивидуально, и, если возникают неясности, VSAA сотрудничает с VID, чтобы уточнить местонахождение налоговой книжки и решить ситуацию по возможности в интересах клиента", - отмечает агентство.

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