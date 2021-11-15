Скидка на прессу: насколько дешевле станет быть в курсе событий?

Это один из законов, сопровождающих госбюджет на следующий год.

Вместо нынешней ставки в 12% сниженная ставка в размере 5% будет применяться к поставкам книг, включая учебники, брошюры, буклеты и аналогичную печатную продукцию, картинки, рисунки и раскраски для детей, печатные ноты, карты, гидрографические или аналогичные схемы в печатной и электронной форме, включая книги в режиме онлайн или через скачивание.

Сниженная ставка в размере 5% также будет применяться на печатные или электронные публикации в средствах массовой информации, включая газеты, журналы, информационные бюллетени и другие периодические издания, сообщения информационных агентств, предназначенные для публичного распространения.

Исключения:

Сниженная ставка не будет применяться к поставке книг, прессы и других публикаций эротического и порнографического характера, к публикациям, содержанием и целью которых является реклама или коммерческие объявления и которые полностью или в основном состоят из видеоконтента или музыки.

Первоначальное предложение правительства не предусматривало применения пониженной ставки НДС к онлайн или скачиваемым книгам, но такое предложение было внесено депутатами партии "Республика" Каспаром Гиргенсом, Эвией Папуле, Вячеславом Домбровским и Эриком Пуценсом, а также отдельно министром культуры Наурисом Пунтулисом.

Применение пониженной ставки является инициативой Министерства культуры.