Средняя цена электроэнергии в Латвии на бирже выросла на 87%

В Эстонии цена на электроэнергию выросла на 48% по сравнению с предыдущей неделей и составила 96,98 евро за МВтч. Самая высокая цена в странах Балтии была в Литве - 128,59 евро за МВтч, что на 92% больше, чем неделей ранее. Из-за содержания высоковольтных линий пропускная способность уменьшилась, что определило разницу в ценах на электроэнергию в странах Балтии.

Кроме того, рост цен на электроэнергию в странах Балтии был вызван ростом цен в странах Северной Европы, который усугублялся холодной погодой в регионе, что привело к увеличению потребления электроэнергии. При этом потоки энергии из Финляндии увеличились на 8%, потоки из Швеции с торговой площадки SE4 упали на 34%, а потоки энергии из России были вдвое выше, чем неделей ранее.

Цена на электроэнергию в системе Nord Pool на прошлой неделе выросла на 32% до 74,45 евро за МВтч, в основном из-за погодных условий. Спрос в регионе Nord Pool на прошлой неделе увеличился на 6% из-за более холодной погоды. В то же время еженедельное производство ветряных электростанций увеличилось на 12% по сравнению с предыдущей неделей, но этого оказалось недостаточно для снижения стоимости системы Nord Pool.

На прошлой неделе общее потребление электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 6% и было потреблено 563 ГВтч. В Латвии потребление увеличилось на 3% до 144 ГВтч.

На прошлой неделе общая выработка электроэнергии в странах Балтии увеличилась на 9% до 299 ГВтч по сравнению с предыдущей неделей. В Латвии производство электроэнергии увеличилось на 73%, на предыдущей неделе было произведено 99 ГВтч.

На прошлой неделе объем производства по сравнению с потреблением в Латвии составил 69%, в Эстонии 76%, а в Литве 29%.