Вт, 16.11.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

"Просто потусуюсь в магазине". Люди после локдауна вернулись в магазины, кафе и спортзалы

ФОТО: LETA

Утром в понедельник, 15 ноября, торговцы, поставщики услуг сферы красоты, спортивные залы, кафе и рестораны открыли двери для посетителей, которые могут предоставить ковид-сертификат. Как первый день после локдауна провели жители?

У входа в магазин приходится ждать, так как работники должны проверить все документы. Большие торговые центры работают до 21:00 в свою очередь в праздничные дни и на выходных в них доступны только магазины товаров первой необходимости и места предоставления услуг.

"Зимнюю обувь ищем, пока еще все открыто. Уже нельзя точно знать, как долго это будет", - поделилась с "Новостями TV3" посетительница магазина. Другая женщина рассказала, что будет делать все, что можно - пойдет к специалистам салона красоты и посетит театр. "Просто потусуюсь в магазине", - со смехом сказала журналистам опрошенная женщина.

"Я конкретно заждалась, мне очень не хватало спортзала, - рассказала другая энтузиастка спорта. - Дома нельзя собраться для занятий спорта, зал - хорошая мотивация. Там есть инвентарь".

Однако по выходным и праздникам не будут работать те спортивные клубы, которые находятся в торговых центрах и в которые нет отдельного входа.

"Это довольно нелогичное ограничение - если уж торговый центр работает в "зеленом режиме" и спортивный клуб работает в "зеленом режиме", то люди проверены, это такое бюрократическое затруднение", - указал руководитель Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинт Кузнецов.

В свою очередь владельцы кафе и ресторанов недовольны числом разрешенных посетителей - четыре человека за одним столиком в помещении.

"Если ко мне приходит семья с тремя детьми, то нам нужно сажать одного ребенка за соседний столик на расстоянии двух метров", - рассказал владелец сети ресторанов Vairāk Saules Эндийс Берзиньш.

Нужно помнить - даже если в супермаркете находятся продуктовый магазин, аптека или почта, которые могут посещать невакцинированные люди, вход для них закрыт в любом случае.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:


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