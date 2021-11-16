"Просто потусуюсь в магазине". Люди после локдауна вернулись в магазины, кафе и спортзалы

У входа в магазин приходится ждать, так как работники должны проверить все документы. Большие торговые центры работают до 21:00 в свою очередь в праздничные дни и на выходных в них доступны только магазины товаров первой необходимости и места предоставления услуг.

"Зимнюю обувь ищем, пока еще все открыто. Уже нельзя точно знать, как долго это будет", - поделилась с "Новостями TV3" посетительница магазина. Другая женщина рассказала, что будет делать все, что можно - пойдет к специалистам салона красоты и посетит театр. "Просто потусуюсь в магазине", - со смехом сказала журналистам опрошенная женщина.

"Я конкретно заждалась, мне очень не хватало спортзала, - рассказала другая энтузиастка спорта. - Дома нельзя собраться для занятий спорта, зал - хорошая мотивация. Там есть инвентарь".

Однако по выходным и праздникам не будут работать те спортивные клубы, которые находятся в торговых центрах и в которые нет отдельного входа.

"Это довольно нелогичное ограничение - если уж торговый центр работает в "зеленом режиме" и спортивный клуб работает в "зеленом режиме", то люди проверены, это такое бюрократическое затруднение", - указал руководитель Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинт Кузнецов.

В свою очередь владельцы кафе и ресторанов недовольны числом разрешенных посетителей - четыре человека за одним столиком в помещении.

"Если ко мне приходит семья с тремя детьми, то нам нужно сажать одного ребенка за соседний столик на расстоянии двух метров", - рассказал владелец сети ресторанов Vairāk Saules Эндийс Берзиньш.

Нужно помнить - даже если в супермаркете находятся продуктовый магазин, аптека или почта, которые могут посещать невакцинированные люди, вход для них закрыт в любом случае.