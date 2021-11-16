Как прошел первый день с новыми ограничениями в торговле?

Ивета Приедите, руководитель Galerija Centrs, сказала, что торговый центр рад возобновить работу с большей мощностью. "На данный момент изменения значительны - продуктовые магазины и другие магазины товаров повседневного спроса теперь также работают в "зеленом" режиме, поэтому нужно проверять гораздо большее количество посетителей", - сказала она.

Приедите отметила, что первая часть дня в новом режиме прошла спокойно. "Надо сказать, что еще не все поняли правила входа, но после объяснений посетители понимают, предъявляют сертификаты, документы", - сказала глава Galerija Centrs.

В то же время она признала, что все еще есть люди, которые недостаточно информированы об ограничениях, особенно о норме, согласно которой ковид-сертификата недостаточно, необходимо также предъявить документ, удостоверяющий личность.

Между тем представители Origo отметили, что поток посетителей в торговом центре в понедельник был больше, чем в последние недели, но люди добросовестны и соблюдают требования безопасности - большинство из них уже привыкли к дополнительным мерам предосторожности в общественных местах.

В корпусе B Origo и в части вокзала магазины товаров первой необходимости и места предоставления услуг первой необходимости будут работать в "красном" режиме, остальные - в "зеленом".

Зане Кактиня, глава Akropole, сказала, что большинство посетителей осведомлены о новых ограничениях и относятся к ним с пониманием.

Однако также есть люди, которые либо не слышали о последних правилах, либо забыли свой документ, удостоверяющий личность, или ковид-сертификат дома. "В таких случаях, когда вход в торговый центр оказывается запрещен, мы сталкиваемся с недовольством", - сказала Кактиня.

Как сообщалось, с понедельника, 15 ноября, и до окончания режима чрезвычайной ситуации 11 января следующего года в "небезопасном режиме", или без предъявления ковид-сертификатов, продолжить работу смогут только небольшие магазины, торгующие товарами первой необходимости, постановило правительство на прошлой неделе.

Помимо требований о ковид-сертификатах, торговые услуги в помещении будут разрешены, если общая доступная для посетителей площадь не превышает 1500 квадратных метров и при наличии отдельного входа. Так смогут работать продуктовые магазины, магазины медицинских товаров, оптики, магазины кормов для животных, точки продажи прессы, магазины гигиенических товаров.