Вт, 16.11.2021
Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так Артис Пабрикс, министр обороны
Артис Пабрикс, министр обороны
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Ситуация с учителями: министр настроена куда оптимистичнее руководителей школ

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

Министр образования и науки Анита Муйжниеце пришла к выводу, что в школах нет драматической ситуации из-за увольнения невакцинированных учителей. Однако в интервью Латвийскому радио она признала, что в стране есть отдельные учебные заведения с более высокой долей непривитых учителей, пишет во вторник Latvijas avīze.

Опрос, проведенный в октябре, показал, что 5% учителей готовы уволиться с работы из-за обязательной вакцинации.

"В целом мы не думаем, что сейчас драматическая ситуация", - сказала министр.

Однако руководители школ не везде настроены столь оптимистично.

Например, директор Адажской средней школы Чеслав Батня уже открыто заявил, что школа, которой он руководит, больше не сможет обеспечивать необходимое качество образования.

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Школа потеряла пять учителей из-за требования вакцинации, и почти все они работали на полную ставку.

Батня надеялся, что Министерство образования и науки (МОН) позволит невакцинированным учителям работать хотя бы удаленно, но в этом также было отказано, что, по его мнению, обосновано желанием "наказать невакцинированных учителей".

Учителя, которые больше не могут работать, заменяются другими, но примерно в 30% случаев уроки проводят помощники учителя, а не полноценные учителя. Кроме того, те, кому приходится заменять недостающих учителей, часто перегружены.

Это подтверждает и директор Рижской начальной школы имени Валдиса Залитиса Элита Ритере. Эта школа объявила три вакансии, но пока безрезультатно.

По словам представителя управления образования, культуры и спорта Рижской думы Индры Вилде, школы находят разные решения: приглашают пенсионеров, уроки проводит вспомогательный персонал и т. д.


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