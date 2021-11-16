Ситуация с учителями: министр настроена куда оптимистичнее руководителей школ

Опрос, проведенный в октябре, показал, что 5% учителей готовы уволиться с работы из-за обязательной вакцинации.

"В целом мы не думаем, что сейчас драматическая ситуация", - сказала министр.

Однако руководители школ не везде настроены столь оптимистично.

Например, директор Адажской средней школы Чеслав Батня уже открыто заявил, что школа, которой он руководит, больше не сможет обеспечивать необходимое качество образования.

Школа потеряла пять учителей из-за требования вакцинации, и почти все они работали на полную ставку.

Батня надеялся, что Министерство образования и науки (МОН) позволит невакцинированным учителям работать хотя бы удаленно, но в этом также было отказано, что, по его мнению, обосновано желанием "наказать невакцинированных учителей".

Учителя, которые больше не могут работать, заменяются другими, но примерно в 30% случаев уроки проводят помощники учителя, а не полноценные учителя. Кроме того, те, кому приходится заменять недостающих учителей, часто перегружены.

Это подтверждает и директор Рижской начальной школы имени Валдиса Залитиса Элита Ритере. Эта школа объявила три вакансии, но пока безрезультатно.