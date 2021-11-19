Крупнейшая компенсация за совершенное в пьяном виде ДТП - более полумиллиона евро

"Ноябрь и декабрь – те месяцы года, когда жители нашей страны отмечают различные праздники. Праздничные выходные, к сожалению, почти каждый раз сопровождаются нехарактерно большим для обычных дней количеством задержаний водителей, находящихся под воздействием запрещенных веществ. Эта неприятная статистика – видимая часть проблемы, однако

водителям, которые рискуют садиться за руль пьяными, необходимо осознавать, что в случае, если ДТП вызвано в состоянии опьянения, убытки придется покрывать виновнику, а они могут исчисляться несколькими десятками и даже сотнями тысяч евро",

- рассказывает Янис Абашинс, председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (далее – LTAB), добавляя, что данные Дирекции безопасности дорожного движения свидетельствуют, что, садясь за руль в нетрезвом виде, риск попасть в аварию увеличивается в 17 раз.

Тем временем нужно отметить, что очень часто водители, управляющие транспортным средством и находящиеся в это время под воздействием запрещенных веществ, часто нарушают и другие правила дорожного движения, например, управляют автомобилем без действующего полиса ОСТА.

Исторически самая крупна сумма компенсации за вызванное латвийцем ДТП, виновником которого был пьяный водитель, составила 505 377 евро. Авария произошла в 2006 году в Ирландии – убытки были причинены 4 транспортным средствам, их водителям и пассажирам, один из которых погиб.

Статистика LTAB свидетельствует, что в отношении выплат крупнейшие компенсации за ДТП, произошедшие в Латвии и виновником которых стали пьяные водители без действительного полиса ОСТА, составили 30,6 тысяч евро (2015 год), 27,1 тысяча евро (2019 год) и 25,6 тысяч евро (2013 год).