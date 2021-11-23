FKTK оштрафовала PrivatBank на 768 653 евро

После проверок, проведенных в 2020 году, FKTK пришла к выводу, что PrivatBank необходимо усилить внутреннее управление, улучшить систему внутреннего контроля, внедрить и улучшить культуру управления рисками и обеспечить полноценное функционирование внутреннего аудита.

FKTK также оценила ответственность должностных лиц в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями, в результате чего вынесено предупреждение члену правления банка Инге Румбе.

Проверки показали, что из-за неадекватной культуры управления рисками в PrivatBank не создана система внутреннего контроля в области предотвращения отмывания денег, которая обеспечивала бы эффективное соблюдение требований соответствующего закона.

FKTK указывает, что банк должен обеспечить независимое и надлежащее исследование клиентов, надзор и работу системы внутреннего контроля, которая соответствует бизнес-модели банка, специфике клиентов и уровню риска.

Согласно опубликованному финансовому отчету банка, в первом полугодии этого года убытки латвийского PrivatBank составили 3,524 миллиона евро, что на 24,4% больше, чем в соответствующий период 2020 года.

Активы банка на 30 июня 2021 года составили 113,491 миллиона евро, что на 16,5% или 22,467 миллиона евро меньше, чем на конец 2020 года.