Каким будет максимальный размер компенсации за побочные эффекты от вакцины против Covid-19?

Таким образом, поступает информация об одном случае на тысячу вакцинаций. Идентичная статистика и в Евросоюзе в целом.

Полученные сообщения сортируются. Менее серьезные - такие, например, как жалобы на усталость и бессилие, головные боли, боль в месте укола, повышенную температуру тела сразу после вакцинации - в Латвии составляют 77% от общего числа.

Вторая группа - более важные сообщения, когда, например, уже требовалась госпитализация, а также смертельные случаи, которые автор сообщения связывает с вакцинацией. В Латвии зафиксировано примерно 500 таких сообщений.

Есть ли у жалоб связь с вакциной? Это пытается понять как местный регулятор, так и особый Комитет безопасности лекарств EZA, который регулярно сообщает о новых выводах.

Нейкена рассказала, что в Латвии слишком маленькое число жителей, чтобы констатировать очень редкие побочные эффекты, поэтому важно вводить их в общую базу данных.

"Из одного сообщения мы не можем понять, была ли эта реакция, во-первых, связана с лекарством. Так как здесь необходимо оценивать данные как клинических исследований, так и неклинических, а кроме того, учитывать информацию о том, возможен ли биологический механизм, каким образом эти реакции могли возникнуть. (...)

Поэтому необходима информация из нескольких источников. И в этой большой базе данных, возможно, она есть," - пояснила Нейкена.

Опыт Елены с побочными эффектами

Одна из недавних сообщивших - Елена, мама двух детей, юрист и страстная теннисистка. У нее после вакцинации вакциной Moderna распухла правая грудь, отекла вся правая сторона. После обследования женщина получила заключение: "Неспецифическая лимфаденопатия правой подмышки, правой руки и правой стороны шеи, предположительно реакция на вакцину".

В еще одном заключении была зафиксирована и лимфаденопатия правой молочной железы.

Елена отправила сообщение о побочном эффекте в ZVA, а также позвонила в саму Moderna. Компания активно заинтересовалась такой реакцией на вакцину.

На 13-й день после вакцинации большая часть симптомов снизилась, но у женщины по-прежнему немеют пальцы и ощущается пузырь на руке. Также у нее затуманенная голова.

Оказалось, что у вакцины Moderna частый побочный эффект - лимфаденопатия, возникающая в результате нарушений лимфатической системы. И чаще всего она выражается на стороне места инъекции.

Воспаление сердца и рекомендации по вакцинации

В июне этого года EZA признало, что у обоих вакцин типа мРНК - как у Pfizer/BioNTech, так и у Moderna - в очень редких случаях после вакцинации может развиться миокардит и перикардит. Оба этих заболевания - воспаление сердца. И этот возможный побочный эффект был включен в инструкции к обеим вакцинам.