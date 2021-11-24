Во вторник в Латвии зарегистрировано 136 ДТП; пострадали 9 человек
Вчера в Латвии зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали девять человек, сообщили в Государственной полиции.
Вчера в Латвии зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали девять человек, сообщили в Государственной полиции.
Во вторник было зарегистрировано три пострадавших в авариях в Риге и ее окрестностях, по два - в Латгале и Курземе и по одному - в Земгале и Видземе. Двое из пострадавших были велосипедистами.
Вчера полиция задержала пятерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии, составлено 126 протоколов за превышение скорости и восемь за агрессивное вождение.
Всего вчера полиция составила 405 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.