Как проверка QR-кодов влияет на охранные фирмы?

Одна из самых распространенных проблем в торговых центрах заключается в том, что посетители пытаются использовать в качестве удостоверяющего личность документа водительские права. Охранник не может пропустить посетителя, из-за этого чаще всего возникают конфликты.

"В других магазинах их пускают по водительским правам - и мы виноваты, к нам претензии. Зовем начальника смены - и нас обоих начинают ругать", - рассказывает охранник Эдгар Паулиньш.

Руководство охранных компаний старается чаще менять сотрудников на проверке сертификатов Covid-19, потому что люди быстро выгорают от постоянных конфликтов.

"Во многих случаях наши работники должны слышать все, что посетители думают об этой ситуации. И это не так просто", - рассказал порталу Айнар Бундулис, член правления компании Grifs AG.

Из-за необходимости проверки на наличие сертификатов спрос на охранников многократно вырос. Сейчас отрасль испытывает острый дефицит сотрудников.

"Во-первых, не хватает персонала, чтобы выполнить наши обязательства - мы позволяем работникам трудиться во внеурочные часы, которые оплачиваются вдвойне, и для нас это дорого", - объяснил Бундулис.

По оценке Ассоциации охранных фирм, сейчас в отрасли не хватает от 10 до 20% необходимого персонала. Проблему могла бы решить иностранная рабочая сила, но тут нет поддержки от правительства. Из-за закона о знании латышского языка, охранная отрасль не может нанимать людей из других стран.