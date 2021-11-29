Рождественским ярмаркам быть! Но в "зеленом" режиме

Он сказал, что долгое время велась дискуссия между двумя министерствами, которые не могли договориться об организации ярмарок. Сейчас достигнута договоренность о том, что рынки будут организованы в "зеленом" режиме, то есть для лиц, имеющих сертификат Covid-19.

Как ранее сообщало Министерство экономики, будет необходимо соблюдать расстояние в три метра между торговцами, а рыночные площади придется обнести ограждением, но не массивным забором.

Предполагается, что Министерство экономики не будет устанавливать лимит на число торговых мест, поскольку этот вопрос будет решать каждое самоуправление. Согласно концептуальному соглашению группы по оперативному управлению, на рождественских ярмарках также будет разрешена продажа продуктов питания и напитков.

В ходе дальнейших обсуждений министерство пообещало постараться обеспечить, чтобы в некоторых случаях рождественские ярмарки можно было проводить в "красном" режиме.

Как сообщалось ранее, действующие правила предусматривают, что организованная уличная торговля, в том числе рождественские ярмарки, будет запрещена до 11 января следующего года.