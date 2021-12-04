"Ты словил этого красавца?" Как люди Лукашенко охотятся за белорусами в России

Но у Сергея Непогоды были другие обстоятельства, при которых избежать экстрадиции ему де-факто не удалось.

В решении петербургских судов о заключении Непогоды под стражу по запросу Беларуси говорится, что уголовное дело против него было возбуждено в июне 2020 года - еще до победы Лукашенко на президентских выборах. Тогда же он уехал в Россию.

Уже после выборов его обвинили в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, объявили в розыск и потребовали экстрадировать. Непогода за это время несколько раз ездил в Беларусь и обратно, пока его не задержали в Петербурге. Прокуратура приняла решение о его экстрадиции. Но пока шло обжалование этого решения, истекли максимальные полгода ареста, и Непогоду пришлось отпустить.

После его освобождения и повторного задержания суд принял решение о принудительном выдворении за нарушение миграционного режима. Хотя защита настаивала, что это запрещал указ президента о моратории из-за коронавируса - выдворять по нему можно было только лиц, освобожденных из мест заключения, к которым СИЗО по закону не относится.

Белоруса поместили в центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Красном селе под Петербургом. Обжаловать это решение он не стал.

"Сколько ему пришлось бы оставаться в заточении, неизвестно, поскольку в случае освобождения его могли снова и снова задерживать с целью высылки в Беларусь", - объясняет его адвокат Ольга Цейтлина. Срок пребывания в ЦВСИГ в срок наказания в случае экстрадиции не засчитывается.

Поэтому Непогода был вынужден подчиниться решению о выдворении - и его выслали в Беларусь.

Зачем Беларусь добивается их экстрадиции?

"Маховик раскрутился. Лукашенко и его красавцам [силовым структурам] уже жизненно необходимо для сохранения статуса держать всех в страхе, - рассуждает участник протестов Вадим, в конце 2020 года уехавший из Беларуси в Польшу. - Причем местами низы вошли во вкус и готовы бежать впереди паровоза ради оправдания своей полезности. В офлайне доступные запасы змагаров (так власти и государственные СМИ с подачи Лукашенко называют белорусскую оппозицию - Би-би-си) иссякли - взялись за онлайн".

Николай Давидчик считает, что белорусские власти охотятся за админами протестных телеграм-каналов и чатов, чтобы на некоторое время исключить их из жизни Беларуси. "Они всех держат по максимуму - сначала сажают здесь [в России], а потом по максимуму человек будет сидеть в Беларуси. Для них главное, чтобы он просто исчез".

Белорусские силовики привыкли жить при авторитарном режиме, поэтому, считают они, если задержать и арестовать администратора чата или лидера протеста, "загнется все остальное", рассуждает Давидчик.

"Когда все ушли в мирный протест, они [власти], даже зная радикальных личностей, не трогали их, а трогали администраторов чатов. Но у них это не особо получалось - они сажали владельца чата, а на его место приходили другие три-четыре человека", - говорит блогер.

"Разыскивают белорусов для того, чтобы у них и мысли не было скрыться: в ЕС убежать нельзя (с декабря 2020 года наземное пересечение границы для большинства граждан запрещено из-за коронавируса), а в Россию просто, но бесполезно", - комментирует руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев.