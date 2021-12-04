Байден и Путин проведут виртуальный саммит на будущей неделе
По словам помощника Путина Юрия Ушакова, дата и время видеоконференции уже известны. Представитель Белого дома сообщил, что саммит состоится, по всей видимости, на предстоящей неделе.
По словам помощника Путина Юрия Ушакова, дата и время видеоконференции уже известны. Представитель Белого дома сообщил, что саммит состоится, по всей видимости, на предстоящей неделе.
Россия сообщила об активной подготовке к виртуальному саммиту между президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Видеоконференция должна состояться уже на предстоящей неделе - во вторник или позднее, точное время должно быть согласовано с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу, 3 декабря.
Со своей стороны помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что дата и время проведения виртуального саммита уже известны, но для их официального оглашения нужно, по его словам, дождаться окончательного согласования всех параметров с США.
Между тем представитель Белого дома отказался подтвердить дату саммита, но сказал, что контакт, по всей видимости, состоится на будущей неделе.
По словам Юрия Ушакова, повестка видеоконференции в верхах уже согласована. Путин и Байден, в числе прочего, обсудят напряженную ситуацию вокруг Украины. Джо Байден 3 декабря заявил, что он составляет "самый масштабный и значимый набор инициатив, который сделает для Путина очень и очень трудным выполнение того, что, как люди опасаются, он собирается совершить".
Байден не уточнил, о каких именно мерах идет речь, чтобы помешать России напасть на Украину, сказав лишь, что его администрация находится в постоянном контакте с Киевом и европейскими союзниками по поводу сложившейся ситуации. Президент США также сказал, что он пока не разговаривал с Путиным.
На этой неделе США и Украина предупредили, что в случае вторжения России в Украину в отношении Москвы могут быть приняты жесточайшие экономические санкции. Министр обороны Украины Алексей Резников 3 декабря заявил, ссылаясь на разведданные, что Россия сконцентрировала более 94 тысяч военнослужащих на российско-украинской границе и может вторгнуться в Украину в конце января.
По словам Юрия Ушакова, Байден и Путин, в ходе виртуального саммита, обсудят также ситуацию в Афганистане после захвата власти в этой стране талибами, переговоры о спасении атомной сделки с Ираном и американо-российские отношения.
Ушаков отметил, что предстоящий контакт Путина и Байдена очень нужен и важен для России и выразил надежду на то, что он нужен и важен для США. Смотрите также: Автор: Сергей Ромашенко