В понедельник ожидается рекордно высокая биржевая цена на электроэнергию

Прогнозируется, что в понедельник с 16:00 до 17:00 цена на электроэнергию вырастет до 626,06 евро за МВтч. Самая низкая цена ожидается с 14:00 до 15:00 - 125,92 евро.

Предыдущие рекорды биржевых цен на электроэнергию были достигнуты в предыдущий понедельник, 29 ноября, когда средняя дневная цена составляла 263,96 евро за МВтч, а во второй половине дня она выросла до 421,87 евро.

В последующие дни среднесуточная цена не превышала 200 евро за МВтч, достигнув самой низкой цены в воскресенье, 5 декабря, - 148,28 евро.

В воскресенье максимальная цена на электроэнергию будет с 17:00 до 18:00 - 256,91 евро за МВтч.