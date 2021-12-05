В понедельник ожидается рекордно высокая биржевая цена на электроэнергию

Прогнозируется, что в понедельник с 16:00 до 17:00 цена на электроэнергию вырастет до 626,06 евро за МВтч. Самая низкая цена ожидается с 14:00 до 15:00 - 125,92 евро.
Предыдущие рекорды биржевых цен на электроэнергию были достигнуты в предыдущий понедельник, 29 ноября, когда средняя дневная цена составляла 263,96 евро за МВтч, а во второй половине дня она выросла до 421,87 евро.
В последующие дни среднесуточная цена не превышала 200 евро за МВтч, достигнув самой низкой цены в воскресенье, 5 декабря, - 148,28 евро.
В воскресенье максимальная цена на электроэнергию будет с 17:00 до 18:00 - 256,91 евро за МВтч.
Как неделю назад объяснил Latvenergo AS, оценивая рост цен на бирже Nord Pool, основной причиной по-прежнему является погода - установилась более холодная погода, сократилось производство энергии ветра, а также повышение цен на квоты на углекислый газ (CO2).