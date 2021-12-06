В суд поданы 174 заявления против обязанности вакцинироваться для работы
До сих пор Административный районный суд получил 174 заявления о требовании правительства вакцинироваться от Covid-19 работникам определенных сфер, сообщили в суде.
До сих пор Административный районный суд получил 174 заявления о требовании правительства вакцинироваться от Covid-19 работникам определенных сфер, сообщили в суде.
Одно из дел уже было рассмотрено по существу, когда суд принял решение отклонить иск чиновницы Министерства благосостояния Сандры Руцки, ее мужа Гунара Руцки и дочери Кристины Руцки.
В свою очередь, следующее заседание суда об предписанной правительством обязанности назначено на 9 декабря, в котором требование правительства обязательно вакцинироваться против Covid-19 оспорено несколькими судьями.
Публично доступная информация в судебном календаре свидетельствует о том, что среди них: судьи Рижского окружного суда Нормундс Ринькис, Ивета Стуберовска и Олита Блумфелде, а также два судьи Земгальского окружного суда: Светлана Маршане и Висвалдис Спруданс.
Для ограничения распространения Covid-19 правительство установило, что работники в государственных структурах и структурах самоуправлений с 15 ноября могут выполнять свои рабочие обязанности только в том случае, если у них имеется сертификат о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании. Также в частном секторе работники с 15 декабря смогут выполнять работу только в том случае, если у них будет такой сертификат.