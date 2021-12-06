В суд поданы 174 заявления против обязанности вакцинироваться для работы

Публично доступная информация в судебном календаре свидетельствует о том, что среди них: судьи Рижского окружного суда Нормундс Ринькис, Ивета Стуберовска и Олита Блумфелде, а также два судьи Земгальского окружного суда: Светлана Маршане и Висвалдис Спруданс.

Для ограничения распространения Covid-19 правительство установило, что работники в государственных структурах и структурах самоуправлений с 15 ноября могут выполнять свои рабочие обязанности только в том случае, если у них имеется сертификат о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании. Также в частном секторе работники с 15 декабря смогут выполнять работу только в том случае, если у них будет такой сертификат.