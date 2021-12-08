Десяткам тысяч грозит исключение из рынка труда из-за отсутствия ковид-сертификатов

С 15 ноября уже действует требование о том, что сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании необходим сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также работающим в частном секторе, чья деятельность связана с повышенным риском распространения Covid-19. Однако с 15 декабря регулирование будет распространено почти на всех.

Это требование предусматривает, что абсолютно все работники частного сектора, выполняющие свои обязанности вне места жительства, должны иметь сертификат. Это также относится к тем, кто не контактирует напрямую с людьми на ежедневной основе, к примеру к уборщикам, ночным сторожам, лесорубам, водителям грузовиков и другим.

Министерство экономики еженедельно составляет статистику вакцинации сотрудников. Последние данные показывают, что вакцинированы 93%.

Однако оставшиеся 7% трудоустроенных - это около 70 000 человек.

Часть из них может иметь сертификаты о перенесенном заболевании, другая часть в частном секторе может работать удаленно, но очевидно, что на следующей неделе из рынка труда потенциально могут быть исключены десятки тысяч человек, сообщает TV3 Ziņas.

"Эти отрасли находятся в определенной стрессовой ситуации. Производство продуктов питания, металлообрабатывающая промышленность, где производственные линии должны быть включены и работать в одну, две или даже три смены", - говорит Лига Меньгелсоне, генеральный директор Конфедерации латвийских работодателей.

Гендиректор организации добавляет, что это может стать проблемой не только для предпринимателей, но и для государства. Эти люди больше не будут вносить вклад в валовой внутренний продукт и могут стать бременем для социального бюджета.