Как Гитлер планировал похитить папу римского Пия XII и заточить его в замке

У генерала уже были подозрения по поводу того, чего от него может хотеть Гитлер, так как за три дня до этого по Риму промаршировали немецкие солдаты, нашли Муссолини и освободили его из плена. Вольф должен был обеспечить Муссолини возврат власти на контролируемом нацистами севере Италии и убедиться, что он следует нацистским правилам.

Однако во время этой встречи Вольфу дали и секретное задание. В записках, которые Вольф делал во время встречи с Гитлером, написано:

"Я хочу, чтобы ты со своей армией по возможности скорее оккупировал Ватикан, собрал документы, дорогие предметы искусства, а папу римского и курию отвез на север. Я не хотел бы, чтобы папа римский попал в руки союзников и был подвержен политическому давлению".

У Вольфа не было выбора, поэтому он согласился на эту миссию. Впрочем, у него были сомнения. Он знал, что такие действия не понравились бы католическому миру, кроме того, они бы остро критиковались со стороны других наций. Все это основательно навредило бы Италии. Кроме того, Вольф сам был католиком и воспринимал папу римского как крупнейшего защитника его религии. Несмотря на то, что у них были различные взгляды, Вольф считал папу римского и Гитлера двумя своими кумирами, поэтому не хотел конфликта ни с одним, ни с другим.