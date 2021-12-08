Жилье, еда, алкоголь: подорожали почти все продукты

Подешевели свинина (на 5,7%), фруктовые и овощные соки (на 5,3%), сухие завтраки (на 4,8%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия увеличился на 2,5%. За год цены на табачные изделия выросли в среднем на 3,9%. Цены на алкогольные напитки поднялись на 1,6%, в основном из-за подорожания пива, крепких напитков и вина.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, увеличился на 15%. Наиболее значительно поднялись цены на отопление, электроэнергию и природный газ. Подорожали услуги по эксплуатации и ремонту жилья, твердое топливо, аренда жилья, материалы для обслуживания и ремонта жилья, вывоз мусора, а также услуги по управлению жильем.

В группе товаров для дома цены выросли в среднем на 4,3%, в основном за счет роста цен на мебель, средства для чистки и ухода.

В группе здравоохранения цены поднялись на 3%. За год вырос средний уровень цен на стоматологические услуги и услуги врачей-специалистов.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли за год на 18,7% за счет роста цен на топливо на 39,1%. Дизельное топливо подорожало на 41,2%, бензин - на 35,5%, автогаз - на 44,6%. В течение года средний уровень цен на пассажирские перевозки авиатранспортом, подержанные автомобили, техническое обслуживание и ремонт личного транспорта.

Товары и услуги для отдыха и культуры подорожали на 2,9%. За год выросли цены на цветы, услуги для отдыха и спорта, на абонентскую оплату телевидения и журналы. При этом снизились цены на персональные компьютеры.

В остальных потребительских группах наиболее существенным был рост цен на услуги общественного питания, телекоммуникационные услуги, услуги парикмахерских и салонов красоты, на одежду, товары личной гигиены и косметические средства.

По сравнению с октябрем текущего года средний уровень потребительских цен в ноябре вырос на 1,1%.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен оказало повышение цен на товары и услуги, связанные с жильем, продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с транспортом, в группе различных товаров и услуг, а также снижение цен на одежду и обувь.

За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%. Наиболее существенное влияние на рост среднего уровня цен в группе оказал рост цен на свежие овощи (на 4,6%). Поднялись цены на муку и другие зерновые (на 8,1%), картофель (на 6,3%), а также на свежие фрукты (на 2%).

С завершением акций подорожали кондитерские изделия (на 2,8%), свежая или охлажденная рыба (на 15,7%), кофе (на 2,3%), хлеб (на 1%) и шоколад (на 3,1%). Подорожал йогурт (на 6,7%), сливочное масло (на 6,8%), растительное масло (на 7,6%), молоко (на 2,8%), творог (на 3,5%), макароны (на 4,7%), оливковое масло (на 4,3%) и яйца (на 1,5%).

За счет акций снизился средний уровень цен на мясо птицы (на 5%), фруктовые и овощные соки (на 5,9%), сметану (на 3,8%), сухие завтраки (на 7,9%), свинину (на 1,2%) и сушеное, соленое или копченое мясо (на 0,6%).

На одежду и обувь цены упали на 1,8%. Средний уровень цен на обувь снизился на 4,6%, а на одежду - на 0,9%, в основном за счет акций.

Средний уровень цен на связанные с жильем товары и услуги вырос на 2,9%, на что оказало существенное влияние повышение тарифов на тепловую энергию в Риге с 1 ноября. Дороже всего были электричество и твердое топливо.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с транспортом, поднялся на 1,9% из-за роста цен на топливо на 3,3%. Цены на бензин выросли на 4,1%, на дизельное топливо - на 2,5%, автомобильный газ - на 5,4%. Также повысился уровень цен на обслуживание и ремонт личного автотранспорта и легковых автомобилей. Шины стали дешевле.

В группе различных товаров и услуг цены выросли в среднем на 0,9%, на что повлияло завершение акций на товары личной гигиены и косметические средства. Увеличился средний уровень цен на автострахование.

В других потребительских группах наиболее значительный рост цен наблюдался на корм для домашних животных, вино, стоматологические услуги, услуги общественного питания, неэлектрическую кухонную утварь и предметы быта. В свою очередь, снизились цены на спиртные напитки и средства для ухода за домом.