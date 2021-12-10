Продажа алкоголя только до 20:00 - начат сбор подписей

Как представитель инициативы упоминается Оскар Яншевскис, который хочет сократить доступность алкоголя, чтобы соответственно сократить его "безответственное потребление". По его мнению, оно происходит, когда люди уже в состоянии алкогольного опьянения идут в ближайший магазин за дополнительным алкоголем, который доступен и поздно вечером.

Поэтому, по мнению автора идеи, следует установить запрет в магазинах и других торговых точках, кроме баров, кафе, ресторанов и ночных клубов, на продажу алкогольных напитков после 20:00.

Яншевскис считает, что из-за сокращения доступности алкоголя у тех, кто уже находится в состоянии алкогольного опьянения, будет меньше возможностей купить еще выпить. В результате сократится пьянство с его негативными последствиями как для потребителей алкоголя, так и для окружающих.