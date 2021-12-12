Почему собаки агрессивно относятся к своим хозяевам

Новый хештег TikTok "Bark at Your Dog" получил огромную популярность, миллионы "сердечек" и просмотров видео.

Хозяева снимают реакцию своих собак во время, когда имитируют их лай,

однако тренер собак Джо Наткинс предупреждает, что такие действия серьезно влияют на психику животных, делая их легко раздражаемыми, и создают лишь излишнюю тревогу.

Большая часть хвостатых друзей не понимает, почему их хозяин подошел к ним так близко и внезапно начал лаять.

Собака может начать лизать руки хозяина и вилять хвостом, что человек воспринимает как радость и благожелательность, однако Наткинс рассказывает, что

такое поведение свидетельствует о желании собаки решить тревожную ситуацию и успокоиться самой.

В лучшем случае собака переживет легкий дискомфорт, однако в долгосрочной перспективе она может стать агрессивной и укусить, предупреждает тренер.

В большинстве случаев хозяин собаки полностью не понимает нюансы поведения домашнего животного или же, если поймет, то может быть уже слишком поздно.

Домашнее животное может стать агрессивным не сразу, а когда почувствует, что его провоцируют. Принимая во внимание небольшое расстояние между хозяином и собакой во время съемки видео, результат может оказаться печальным.

Владельцам домашних животных стоит особенно тщательно относиться к благополучию своих любимцев - например, не нужно пугать котов разными предметами, так как и такие действия делают животных нервными.