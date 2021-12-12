Эстонский комбинат хочет войти в топ-3 продавцов мяса в Латвии

"В период короны мы видели, сколько cоседних рынков, включая Финляндию и Швецию, по сути закрыли свои двери для новых участников, отдавая предпочтение отечественным производителям. Кроме того, в массовом порядке отменяются различные продовольственные выставки, что затрудняет поиск новых партнеров по экспорту. Поэтому мы в большей степени делаем ставку на Латвию, где Nõo хорошо известен. Мы хотим достичь там 15-процентной доли рынка за три года, что сделало бы нас одним из трех крупнейших игроков. В настоящее время наша доля на тамошнем рынке составляет около пяти процентов", - сказал председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк.

По его словам, в отношении южных соседей им помогла хорошо продуманная стратегия продаж и маркетинга; также важную роль сыграло и недавнее обновление бренда Nõo, в ходе которого компания модернизировала упаковку своей продукции.

"В будущем мы хотим еще больше расширить наш ассортимент и охватить сети магазинов, в которых нас еще нет или где мы скромно представлены. Это также означает увеличение команды продаж в Латвии", - сказал Круустюк.

Латвийский менеджер по экспорту Nõo Lihatööstus Юрис Гринбергс отметил, что Nõo наиболее известен в Латвии как производитель качественных мясных продуктов. Тот факт, что Ныо находится географически близко к Риге, в 230 километрах, также играет важную роль, помогая обеспечить свежесть и хорошую доступность мясных продуктов.

Гринбергс объяснил, что в Латвии по-прежнему очень популярны открытые мясные прилавки. В то же время продажи упакованных мясных продуктов также начали расти в последние годы, и это благоприятная новость для мясокомбината Ныо.

"За последние три месяца продажи продукции Nõo Lihatööstus в Латвии выросли на 21 процент по сравнению с прошлым годом", - отметил Гринбергс.

Несмотря на то, что осенью в Латвии действовали строгие коронаограничения, - среди прочего, страна была закрыта почти на месяц - это мало повлияло на Nõo Lihatööstus.

"В секторе HoReCa мы поставляем только крупным оптовикам, основное внимание по-прежнему уделяется розничным магазинам, где мы не заметили снижения продаж. Люди больше едят дома, и им по-прежнему нужны молоко, хлеб, сыр и мясные продукты", - сказал Гринбергс.