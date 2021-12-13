В 2022 году на вакцины против Covid потратят почти 150 миллионов евро

В отчете говорится, что конкретное финансирование следовало бы поддержать протокольными решениями Кабинета министров.
При этом для поддержки процесса вакцинации могут потребоваться дополнительно 6,956 млн евро.
Из этой суммы 2,404 млн евро планируются на обеспечение инфраструктуры процесса вакцинации и других ресурсов, 1,966 млн - на деятельность центра телефонного обслуживания клиентов "8989" и 1,303 млн евро - на техническую поддержку и администрирование информационной системы вакцинации. Министерство здравоохранения также запланировало 567 622 евро на мероприятия в области коммуникации и общественного оповещения, 612 469 евро на обслуживание цифровых сертификатов и еще 103 042 евро - на поддержку закупок, логистики и внедрения вакцин.