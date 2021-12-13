В 2022 году на вакцины против Covid потратят почти 150 миллионов евро

Из этой суммы 2,404 млн евро планируются на обеспечение инфраструктуры процесса вакцинации и других ресурсов, 1,966 млн - на деятельность центра телефонного обслуживания клиентов "8989" и 1,303 млн евро - на техническую поддержку и администрирование информационной системы вакцинации. Министерство здравоохранения также запланировало 567 622 евро на мероприятия в области коммуникации и общественного оповещения, 612 469 евро на обслуживание цифровых сертификатов и еще 103 042 евро - на поддержку закупок, логистики и внедрения вакцин.