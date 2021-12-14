Назван размер штрафа для компании Brief за задержку поставки антигенных тестов

Заключенный договор предусматривает штраф за несвоевременную поставку тестов. За каждый день просрочки коммерсант вынужден платить 41 600 евро. Согласно условиям соглашения, если поставщик не доставит товар в оговоренные сроки, может быть применен штраф в размере 0,5% или, если объявлено чрезвычайное положение, 1% от суммы не доставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора о поставке.

Поскольку поставка задержалась на пять дней, компания будет вынуждена заплатить более 200 000 евро.

Гарисонс подчеркнул, что соглашение не предусматривает никаких авансовых платежей или других платежей со стороны государства. Поставщик получит деньги только тогда, когда тесты поступят на склад и Инспекция здравоохранения признает их годными. При этом он отметил, что отчасти задержка может быть связана с трудностями по бронированию авиатранспорта.

Одновременно компания Brief оштрафована на десятки тысяч евро за несвоевременную доставку забора из колючей проволоки на латвийско-белорусскую границу в конце лета.

Глава комиссии Рейнис Знотиньш поинтересовался, оценивались ли риски при заключении договора с недавно основанной компанией, на что руководитель Бюро по контролю за закупками Артис Лапиньш заметил, что риски не исключены и для компаний, работающих десятилетиями.

Как уже сообщалось, первые комплекты для самотестирования на антиген Covid-19 для нужд латвийских школ и муниципальных учреждений прибыли в аэропорт Риги в ночь на вторник, груз разгружается и проходит растаможивание, - сообщила председатель правления Brief Илдзе Войта. Она проинформировала, что в течение ночи тесты должны быть выгружены на таможенном складе, сложены на поддоны и доставлены на склад Государственного центра оборонной логистики и закупок, чтобы все образовательные и муниципальные учреждения получили свои партии уже на этой неделе.

Как сообщалось ранее, Государственный центр оборонной логистики и закупок заключил первый контракт на поставку комплектов для самотестирования на антиген Covid-19 с ООО Brief по цене 1,04 евро за один комплект, которая была предложена во время первоначальной процедуры переговоров.

В конце ноября планировалось заключить первый контракт на поставку этих тестов с другой компанией - Ekspress laboratorija, которая обещала поставить тесты по цене 0,75 евро за упаковку, но отказалась от заключения контракта как раз из-за неспособности обеспечить поставку тестов в обещанный срок.

В результате расходы на первую закупку выросли с 3 до 4,16 млн евро.