Минземледелия предложит ликвидировать норок на зверофермах Baltic Devon Mink

Проект решения о ликвидации животных сначала будет рассмотрен Группой по оперативному управлению (ГОУ) в четверг, 16 декабря. Если ГОУ одобрит его, проект решения должен быть вынесен на рассмотрение и утверждение на последнем заседании Кабинета министров 21 декабря. Такой проект решения готовится в условиях чрезвычайного положения.

"Здоровье общества является нашим приоритетом, поэтому сейчас, в том числе при поддержке Министерства здравоохранения, Министерство земледелия принимает все необходимые меры для максимального снижения рисков для здоровья населения", - подчеркнул руководитель Бюро министра земледелия Янис Эглитс.

Проект решения подготовлен на основании отчета Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) об оценке рисков для Группы оперативного управления. В соответствии с ним существуют риски дальнейшей мутации вируса SARS-CoV-2 на норковой ферме и возможности заражения людей. Об этом свидетельствуют периодические случаи заражения сотрудников с последующим потенциальным распространением инфекции среди населения.

По предварительным оценкам, убой животных и закрытие зверофермы могут обойтись примерно в 20 млн евро, включая компенсацию за убитых разводных животных, расходы на убой животных, сбор, транспортировку и утилизацию убитых животных, плату за уничтожение кормов для животных, дезинфекцию и другие возможные расходы. Министерство земледелия обратится к Министерству финансов с просьбой изыскать для этого необходимое финансирование.

Министерство земледелия впервые обратилось в ГОУ с вопросом о ликвидации животных норковой фермы Baltic Devon Mink сразу после получения оценки риска от SPKC, то есть 15 ноября. ГОУ рассмотрело его 13 декабря.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) провела обследования также других звероферм, при этом угрозы общественной безопасности выявлены не были.

Как сообщалось ранее, у ученых возникли опасения по поводу развития новых, угрожающих людям, мутаций вызывающего Covid-19 вируса на норковой ферме Baltic Devon Mink.

Уже летом на норковой ферме сложилась необычная ситуация: когда в Латвии, как и в мире, убедительно доминировал дельта-штамм коронавируса, норки и сотрудники зверофермы Baltic Devon Mink были заражены подвидом вируса, распространенного ранней весной.

Ученые утверждают, что дальнейшее распространение вируса между норками и работниками фермы может привести к новому варианту Covid-19, который вызовет новую головную боль не только внутри страны, но и во всем мире.

В отчете ЦБМИ Министерству сельского хозяйства говорится, что разводимых на ферме норок следует ликвидировать. По мнению ученых, даже путем изменения условий труда на ферме распространение и мутации вируса практически невозможно предотвратить.

Центр профилактики и контроля заболеваний также предоставил Министерству здравоохранения оценку риска распространения на ферме Covid-19 и угрозы здоровью населения, и его предлагаемое решение аналогично.